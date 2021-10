Un nouveau projet d’anthologie Neill Blomkamp vient d’être ajouté à Netflix, un projet qui regorge de l’esthétique dystopique unique du réalisateur et qui a établi des comparaisons avec d’autres séries Netflix comme Love, Death, And Robots. Le nouvel ajout est Oats Studios, une série de 10 épisodes qui est essentiellement une collection de courts métrages expérimentaux. Tout cela, selon le synopsis officiel de Netflix, « imagine des mondes post-apocalyptiques et des scénarios cauchemardesques ».

Oats Studios, maintenant en streaming sur Netflix

Étiez-vous fan de l’art de Blomkamp dans le District 9 ? Alors vous voudrez certainement découvrir cette série de lui maintenant qu’elle est sur Netflix.

Certains des «épisodes» autonomes étaient disponibles sur les réseaux sociaux avant même que Oats Studios ne commence à diffuser sur Netflix le 1er octobre (comme celui que vous pouvez consulter au bas de cet article). Blomkamp a en fait créé l’entreprise indépendante Oats Studios en 2017, et le plan était à l’origine de distribuer les courts métrages via YouTube et Steam.

Cette collection comprend des courts métrages d’une durée allant de cinq minutes à près d’une demi-heure.

Regarder Oats Studios sur Netflix et chaque épisode est un carburant de cauchemar créatif. Très cool. Fabriqué par le gars du District 9 aussi. pic.twitter.com/sxtiNGIikr – Matt « Kupo » Roszak (@KupoGames) 7 octobre 2021

J’ai regardé les deux premiers épisodes d’Oats Studios sur @netflix et c’est peut-être la chose la plus cool que j’aie jamais vue. WOW! #NeillBlomkamp pic.twitter.com/cDAgDZlnON – AH (@Kneejerkmn) 7 octobre 2021

Sorties d’octobre 2021

La sortie de la série Oats Studios fait partie d’un autre mois chargé pour Netflix, qui comprend des tonnes de nouveaux films et émissions à découvrir. Parmi les autres grandes sorties de ce mois-ci, citons Locke & Key saison 2, The Baby-Sitters Club saison 2 et You saison 3. Côté cinéma, Army of Thieves sera présenté le 29 octobre. C’est la préquelle du hit de Zack Snyder Army of the Dead que les gens ont hâte de voir.

Pendant ce temps, en termes de contenu le plus populaire sur Netflix jusqu’à présent ce mois-ci ? Les trois premières sorties de la liste des 10 meilleurs films et émissions de télévision combinées du streamer sont toutes des sorties assez récentes. Ils incluent, en première place, la série sud-coréenne dont tout le monde parle encore (Squid Game). Suivi du nouveau stand-up spécial de Maid et Dave Chappelle, The Closer, respectivement aux places #2 et #3.

En ce qui concerne Oats Studios, les médias sociaux regorgent de commentaires d’utilisateurs faisant l’éloge de la série. Ils incluent des tweets comme celui-ci d’un utilisateur, qui a fait l’éloge : « Les courts métrages Oats Studios de Neil Blomkamp sont disponibles sur Netflix – de loin le travail le plus intéressant qu’il ait jamais fait ; très expérimental à la fois dans les visuels et dans la narration.

Et d’un autre : « Si vous avez aimé Love, Death, and Robots, vous apprécierez Oats Studios sur Netflix – des courts métrages post-apocalyptiques produits par le réalisateur sud-africain de District 9, nominé aux Oscars, Neil Blomkamp. La valeur de la production est tellement impressionnante.