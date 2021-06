La nouvelle série documentaire Axs Tv examine les salles de musique les plus emblématiques d’Amérique

Téléviseur AXS a annoncé aujourd’hui la première de la toute nouvelle série documentaire musicale originale « Si ces murs pouvaient basculer » – faisant ses débuts le mercredi 7 juillet à 20 h 30 HE/17 h 30 HP. « Si ces murs pouvaient basculer » rejoint la série documentaire d’enquête de retour “Les plus grands mystères de la musique” dans la nouvelle programmation du réseau mercredi, qui se consacre à emmener les téléspectateurs dans la musique et dans les coulisses avec une nuit d’interviews approfondies et de performances exclusives, mettant en vedette certains des plus grands noms de la musique, et plus encore.

« Si ces murs pouvaient basculer »La saison inaugurale de comprend six épisodes de 30 minutes qui emmènent les téléspectateurs dans un voyage à travers les salles de concert les plus emblématiques du pays et donnent vie à la riche histoire de ces monuments. La série met en évidence le rôle important que jouent les salles dans leur ville natale et détaille comment la culture musicale locale a été influencée par les salles elles-mêmes et les artistes qui les ont traversées. Les histoires sont racontées à travers des entretiens perspicaces avec du personnel compétent, passé et présent, des experts de l’industrie et des artistes notables. Chaque épisode présente également un artiste différent chaque semaine, qui partage et crée sa propre connexion personnelle avec le lieu présenté avant de monter sur scène pour une performance privée exclusive.

La série débute le 7 juillet en tant que rockeurs de blues soul TROUBLES VINTAGE partez pour un voyage émotionnel de découverte de soi à l’église Old Brick à Charleston. Les autres faits saillants incluent des conversations personnelles avec un héros populaire Jackson Browne, qui revient sur la scène où il a atteint sa majorité en tant qu’artiste au Troubadour de Los Angeles (14 juillet) ; piliers du rock alternatif GROSSE TÊTE TODD ET LES MONSTRES, qui rentre chez lui au légendaire Red Rocks Amphitheatre à Denver (21 juillet) et star du R&B aux multiples talents et royauté de la ville natale Ivan Neville au Preservation Hall de la Nouvelle-Orléans (28 juillet). Des épisodes supplémentaires mettront l’accent sur des lieux tels que The Caverns à Nashville (4 août), qui offrent une acoustique naturelle et des vues inégalées dans un cadre souterrain unique; et l’historique Aragon Ballroom à Chicago (11 août), une institution locale connue pour ses tunnels secrets installés pendant la Prohibition.

“« Si ces murs pouvaient basculer » explore la relation fascinante qu’un artiste entretient avec un espace de performance et qu’un espace de performance entretient avec sa communauté. Nous sommes fiers d’avoir documenté ces histoires de manière réfléchie ; célébrant un large éventail de lieux et une gamme diversifiée d’artistes phénoménaux », a déclaré Sarah Weidman, responsable de la programmation originale, du développement et du contenu multiplateforme pour Téléviseur AXS. “Téléviseur AXSLa nouvelle programmation de mercredi soir est un voyage immersif dans la musique, emmenant les téléspectateurs dans les coulisses avec un accès exclusif à certains des plus grands conteurs de la musique. « Si ces murs pouvaient basculer » est un complément parfait à notre série de retour « Les plus grands mystères de la musique » — creuser plus profondément dans la pertinence et l’histoire de la musique en Amérique.”

« Si ces murs pouvaient basculer » est produit en interne par Téléviseur AXS, avec Stephen Stormer en tant que producteur exécutif.

Calendrier en un coup d’œil :

7 juillet – Vieille église en brique



14 juillet – Troubadour



21 juillet – Roches rouges



28 juillet – Salle de la Préservation



4 août – Les Cavernes



11 août – Salle de bal Aragon



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).