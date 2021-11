La nouvelle série fantastique bizarre de Netflix laisse les téléspectateurs sans voix

Voici l’assaut du contenu original sur le thème de Noël des principaux services de streaming. Cette semaine, par exemple, Netflix a livré Elves, le titre en anglais d’une nouvelle série danoise de six épisodes. Il plonge dans la mythologie autour du « nisser ». Ceux-ci, pour les non-initiés, sont de petites créatures du folklore nordique, souvent présentées avec une longue barbe blanche. Seuls ces petits gars ne sont pas les créatures câlines ressemblant à des gnomes que vous connaissez bien.

Plus sur tout cela dans un instant, cependant. Nous avons également vu Apple dévoiler lundi une bande-annonce de son spécial vacances Peanuts à venir sur Apple TV +, Snoopy Presents: For Auld Lang Syne. En ce qui concerne les autres tarifs sur le thème des vacances, il y a aussi Noël 8 bits, sur HBO Max. « Se déroulant dans la banlieue de Chicago à la fin des années 1980 », raconte l’histoire, cette histoire « est centrée sur la quête herculéenne de Jake Doyle, dix ans, pour obtenir le dernier et le meilleur système de jeu vidéo pour Noël ».

Série Elves Netflix – maintenant en streaming

Ma femme et moi avons commencé à regarder cette série danoise vraiment cool intitulée « Nisser » sur Netflix. C’est un fantasme d’horreur sur le thème de Chsritmas qui parvient à ne pas être une comédie. Il s’inspire de la mythologie du nisser, la créature qui a inspiré les nains de jardin. Le titre anglais est « Elfes » pic.twitter.com/AF5WMgqUWV – Odinson Media (@OdinsonMedia) 29 novembre 2021

Si vous cherchez une émission à regarder avec votre enfant, ce n’est pas Elfes sur Netflix – série d’horreur 🤷🏽‍♀️🤦🏽‍♀️ – Nakoteh Hanoki (@HHanoki) 29 novembre 2021

Il y a des tonnes d’autres exemples comme ceux-ci que nous pouvons citer. Y compris la liste des originaux de Noël Hallmark Channel de Netflix. Mais tout cela contredit également le fait que tous les nouveaux exemples de tarifs de streaming originaux qui ont une sorte de connexion avec les vacances ne sont pas stimulants, édifiants, amusants ou agréables.

Exemple concret ? Ne cherchez pas plus loin que les nouveaux Elfes de Netflix. « Dans l’espoir de se reconnecter à Noël », lit-on dans le synopsis de cette série de Netflix, « une famille de quatre personnes se rend sur une île isolée de l’archipel danois, pour la trouver contrôlée par des membres d’une communauté fortement religieuse vivant en équilibre avec des créatures féroces dans les bois. »

Ces créatures se révèlent être des elfes. «Des êtres réels et monstrueux qui ont inspiré le folklore et les mythes que nous connaissons tous. Lorsque la fille de la famille trouve et ramène à la maison un bébé elfe, elle perturbe par inadvertance l’équilibre et jette tout le monde sur l’île dans une bataille à mort pour la foi, la famille et la survie pure.

Et maintenant pour quelque chose de complètement différent

Je regarde #Elfes (une série télévisée danoise sur Netflix) et jusqu’à présent, tout ce à quoi je peux penser, c’est à quel point la famille a droit et bratty. Les habitants avaient un système qui fonctionnait, puis ces touristes se présentent et gâchent tout ignorent les demandes et les règles 😆 – Cheyanne Murray (@Cheyanne_Author) 29 novembre 2021

@netflix Parfois, il est normal de laisser des gens stupides mourir dans la série à la première occasion… la série Elfes que cette fille aurait dû mourir au cours des 20 premières minutes. 🤦‍♂️ 😡 – M (@superfluousguy) 29 novembre 2021

Honnêtement, je ne suis pas sûr que les créatures titulaires de cette série aient suffi à me faire peur. Mais, peu importe, ce n’est probablement pas une bonne idée d’avoir de jeunes enfants pendant que vous regardez cette série. Surtout quand ces enfants ont sans aucun doute déjà des notions innocentes et écarquillées sur Noël, les elfes, etc.

Pour moi, les elfes de cette série qui étaient censés avoir l’air effrayants ? Ils ont l’air un peu idiots. Comme des petits ralentisseurs en colère avec des crocs. Mais, encore une fois, étant donné qu’il y a des moments où vous verrez des choses comme une tête décapitée ou ces petites terreurs ingurgitant un corps… oui, Little Timmy a probablement besoin d’être loin de la télévision.

Ce que j’aime dans cette série, c’est qu’elle brise la monotonie de la similitude induisant le bâillement qui orne de nombreux contenus en streaming sur le thème des vacances, comme trop de glands de Noël. Essayez celui-ci si cela ne vous dérange pas un peu de lumière, quasi-horreur pour accompagner votre lait de poule et vos biscuits maison.

Une scène de la nouvelle série Netflix « Elfes ». Source de l’image : Henrik Ohsten/Netflix