La nouvelle série fantastique de Netflix a un score de 100% sur Rotten Tomatoes

Ce genre de chose n’arrive pas souvent avec les nouvelles émissions Netflix. Mais quand les critiques et les fans s’entendent pour dire qu’une nouvelle série est un succès presque sans faille ? Vous devez vous asseoir et prendre note. Surtout lorsque les scores 100 % parfaits commencent à apparaître sur les sites d’évaluation. Tout cela, et plus encore, explique pourquoi Netflix vient de donner un pick-up de la saison 2 à Arcane, la série fantastique animée se déroulant dans le monde de League of Legends qui n’a fait ses débuts sur le streamer qu’il y a deux semaines.

Les fans et les critiques ont été carrément à bout de souffle dans leurs louanges de cette série. Entre autres choses, il propose des visuels somptueux et une histoire assez facile à comprendre pour tout spectateur. Pas étonnant, du moins au moment d’écrire ces lignes, que la série ait un score de 100% de critiques sur Rotten Tomatoes. Et la note du public est presque aussi élevée. Ce score s’élevait à 98% dimanche soir.

Netflix Arcane saison 2

Préparez-vous, les amis. La saison 2 d’Arcane est maintenant en production. Où est un Hexgate quand vous en avez besoin ? pic.twitter.com/3aUeWuQ5Uu – Arcane (@arcaneshow) 21 novembre 2021

Via le compte Twitter officiel de l’émission, les fans ont appris au cours du week-end qu’une deuxième saison avait le feu vert. Aussi, qu’il est déjà en production. Et des stars clés, dont Ella Purnell, Hailee Steinfeld et Katie Leung, reviennent. Ils reprennent respectivement les rôles de Jinx, Vi et Caitlyn.

Pour ceux d’entre vous qui ne l’ont pas encore vérifié, voici une introduction rapide. Arcane, selon Netflix, « plonge dans l’équilibre délicat entre la riche ville de Piltover et le ventre miteux de Zaun.

« Les tensions entre ces cités-États débordent avec la création de« hextech » – un moyen pour toute personne de contrôler l’énergie magique – à Piltover. Et à Zaun, un nouveau médicament appelé « shimmer » transforme les humains en monstres. » Les familles, ainsi que les amis, sont divisés dans la rivalité qui éclate entre ces villes. Pendant ce temps, les relations qui ont façonné certains des plus grands champions de League of Legends (comme Vi, Jinx, Caitlyn, Jayve et Viktor) prennent vie.

Avis et réaction

J’ai terminé Arcane hier soir, et c’est définitivement l’une de mes émissions préférées. Le drame est captivant, le monde est enchanteur, les personnages sont tous profondément développés et intéressants. Même si vous n’êtes pas un fan de League of Legends, Arcane n’est qu’un excellent spectacle, point final. pic.twitter.com/JgQwmqKmTe – Darin (@darink) 20 novembre 2021

Selon Whip Media, huit jours après la sortie, la demande du public pour Arcane a dépassé celle de Stranger Things (424 %, contre 196 % pour ce dernier). De plus, le placement d’Arcane dans la nouvelle liste des 10 meilleurs de Netflix révèle que la série a recueilli plus de 34 millions de vues sur le streamer. Le plaçant carrément à la deuxième place mondiale sur la nouvelle liste, juste derrière Narcos.

« Arcane fait une première impression saisissante », lit-on dans le consensus des critiques de Rotten Tomatoes. De plus, le spectacle combine « un mélange spectaculaire d’animation 2D et 3D avec une histoire émotionnellement captivante pour offrir une adaptation de jeu vidéo qui pourrait devenir légendaire ».

De manière impressionnante, le score de 98% des téléspectateurs sur Rotten Tomatoes provient d’un peu moins de 2 000 évaluations d’utilisateurs. Encore une fois, c’est à partir de dimanche soir, c’est-à-dire que ce nombre augmentera sans aucun doute. Et peut-être même améliorer le pourcentage de notation.

Une grande partie des commentaires positifs se concentre sur l’accessibilité de l’émission. Des critiques comme celle-ci (et celle-ci) s’émerveillent de voir à quel point personne n’a vraiment besoin de savoir quoi que ce soit sur League of Legends ici. Une belle écriture, des personnages fantastiques, des visuels incroyables – que demander de plus ?

Katie Leung dans le rôle de Caitlyn Kiramman dans « Arcane » de Netflix. Source de l’image : Netflix