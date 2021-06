Le chanteur et bassiste du groupe Blink-182, Mark Hoppus, a fait savoir qu’il souffre d’un cancer et lutte contre la maladie depuis trois mois. A travers ses réseaux sociaux, l’interprète de Toutes les petites choses l’a remercié pour le soutien que lui ont apporté les personnes qui ont été proches de lui pour faire face […] More