La nouvelle série ‘Loki’ de Marvel résoudra la plus grande controverse d’Endgame – .

Cela fait plusieurs semaines que The Falcon and the Winter Soldier s’est terminé, livrant l’histoire que nous savions avoir. Nous avons appris comment Falcon (Anthony Mackie) devient le nouveau Captain America et comment Bucky (Sebastian Stan) commence à être un vengeur pour de bon. Après une pause bien méritée des histoires de Marvel Cinematic Universe, nous sommes sur le point de revenir au MCU – et cette fois-ci, nous n’avons aucune idée de ce qui nous attend.

‘Loki’ racontera une histoire bien différente sur Loki (Tom Hiddleston), le méchant devenu super-héros devenu méchant que nous avons appris à aimer dans plus d’une décennie de films MCU. Pourquoi est-il encore un méchant ? C’est parce que le Loki dont nous sommes tombés amoureux est mort dans Guerre d’infini, et tout cet arc de personnage a été perdu. Ou mieux dit, tout était une réinitialisation. Marvel a remplacé le Loki original par une version du dieu de la malice que nous avons vu pour la dernière fois à la fin de The Avengers en 2012. C’est ce Loki qui a mis la main sur le Tesseract dans Avengers: Endgame et s’est enfui, perturbant le flux naturel des choses dans le processus.

Nous savons d’après les bandes-annonces que Loki est absolument l’histoire de Marvel que nous devons regarder avant de nous plonger vraiment dans le multivers avec Spider-Man 3: No Way Home et Doctor Strange dans le multivers de la folie. Et grâce à une nouvelle interview avec l’écrivain en chef Michael Waldron, nous savons que Loki va “réparer” l’une des choses les plus controversées à propos de Fin du jeu. Nous devons vous avertir avant d’aller plus loin que quelques spoilers pourraient suivre ci-dessous.

Michael Waldron a longuement parlé avec Vanity Fair de sa carrière, de la façon dont tout a commencé et de sa direction. L’accent était mis sur Marvel, et plus particulièrement sur Loki. Il a également parlé dans une moindre mesure de Doctor Strange dans le multivers de la folie, qu’il a également écrit.

Les bandes-annonces de Loki n’ont pas caché que Loki sera rapidement arrêté par la Time Variance Authority (TVA), l’organisation qui gère l’écoulement du temps et les différentes réalités du MCU. Nous avons appris d’une entrevue avec Hiddleston que la TVA « est une organisation qui ordonne et contrôle le passage du temps. Ils ont prédéterminé ce qui se passe dans le passé, le présent et le futur – en ligne droite. Cette citation à elle seule a d’énormes implications pour l’ensemble du MCU, car elle pourrait nous faire voir la saga Infinity sous un tout nouveau jour.

S’adressant à Vanity Fair à propos de Loki, Waldron a déclaré que lorsqu’il a rencontré Marvel pour la série télévisée, l’exécutif avait déjà décidé que l’émission se déroulerait dans le monde de TVA. “C’était le bac à sable dans lequel nous devions jouer”, a déclaré Waldron. “Je suis venu avec le moteur émotionnel de tout ça.”

Cela signifie que Waldron a dû expliquer le voyage dans le temps, ce que nous verrons beaucoup dans Loki – encore une fois, les bandes-annonces indiquent clairement que Loki voyagera dans le temps. Et cela se trouve être la chose la plus controversée à propos de Endgame.

Loki commence à diffuser sur Disney+ le 9 juin. Source de l’image : Disney

Demandez à n’importe qui après avoir regardé Endgame pour la première fois et ils auront des questions sur le fonctionnement du voyage dans le temps dans le MCU. C’est parce que le voyage dans le temps de Marvel ne respecte pas les règles standard de voyage dans le temps d’Hollywood. On ne peut pas modifier le passé dans le MCU, ce qui se passe dans des films comme Retour vers le futur. Si le passé est modifié de manière significative, une nouvelle branche de la réalité est créée – par exemple, Steve Rogers (Chris Evans) a pris sa retraite dans l’une de ces nouvelles branches de la réalité. C’est en soi un détail qui fait partie des controverses sur les voyages dans le temps de Endgame.

Waldron a confirmé à Vanity Fair que Loki aiderait à résoudre ce problème.

“Je peux vous montrer ce qu’il y avait partout dans notre salle d’écrivains”, a déclaré l’écrivain à Vanity Fair en esquissant une chronologie de branchement. «Nous avons dû créer une connaissance institutionnelle insensée de la façon dont le voyage dans le temps fonctionnerait au sein de la TVA, afin que le public n’ait plus jamais à y penser. C’était beaucoup de dessins de chronologies sinueuses.

Waldron a laissé tomber un joyau dans la même interview, soulignant le fait que l’explication de Endgame sur le voyage dans le temps “est la façon dont les Avengers le comprennent”. Autrement dit, le public comprend le voyage dans le temps tout comme les Avengers en ce moment. Loki devrait améliorer notre compréhension du voyage dans le temps dans le MCU, et il semble que nous allons apprendre des choses dont les Avengers ne sont même pas encore au courant.

Waldron a poursuivi en expliquant qu’ils s’étaient assurés que les règles de voyage dans le temps du MCU résisteraient à un examen minutieux.

“J’ai toujours été très conscient du fait qu’il y a une semaine entre chacun de nos épisodes, et ces fans vont faire exactement ce que je ferais, c’est-à-dire séparer cela”, a déclaré l’écrivain. « Nous voulions créer une logique de voyage dans le temps qui soit si étanche qu’elle puisse durer plus de six heures. Il y a ici des concepts de science-fiction de voyage dans le temps que j’ai hâte que mes collègues Rick et Morty voient.

Loki sera présenté en première sur Disney + ce mercredi 9 juin. D’ici là, vous devriez consulter l’intégralité de l’interview de Vanity Fair avec Waldron, une étoile montante dont les histoires Marvel et Star Wars nous divertiront dans les années à venir.

