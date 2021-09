La nouvelle série Netflix déjà renouvelée pour la saison 2 après avoir attiré 67 millions de foyers

La série à succès Sex/Life de Netflix reste active, en effet, après que le service de streaming a renouvelé l’émission pour une saison 2. Le streamer a également révélé que la première saison du drame avait été regardée par 67 millions de foyers au cours des quatre premières semaines depuis son 25 mai. Libération. Cette statistique de 67 millions de ménages est la troisième plus grande audience pour une série originale de Netflix. Il ne se trouve derrière que les premières saisons de Bridgerton et The Witcher.

Les habitués de la série Sex/Life, Sarah Shahi, Mike Vogel, Adam Demos et Margaret Odette, devraient revenir pour la saison 2. La production reprendra à Toronto, au Canada, où la saison 1 a également été tournée. Sex/Life a été inspiré par le roman 44 Chapters About 4 Men de BB Easton. La créatrice de la série Stacy Rukeyser est showrunner et productrice exécutive.

Sex/Life a été renouvelé pour la saison 2 ! La première saison a été regardée par 67 millions de foyers – et 20 millions d’entre nous ont rembobiné *cette* scène au moins une fois pic.twitter.com/JQqyFLj3cN – Netflix (@netflix) 27 septembre 2021

“Sexe/Life est un rêve devenu réalité”, a déclaré Rukeyser, comme le rapporte Deadline. “Créer une émission sur la sexualité féminine autonome qui a fasciné tant de millions de téléspectateurs est non seulement extrêmement amusant, mais aussi incroyablement gratifiant. Quand je pense à toutes les femmes qui ont tendu la main du monde entier pour dire que l’émission parle à d’une manière profondément personnelle, je suis tellement inspiré. Je suis ravi et reconnaissant d’avoir l’opportunité de continuer à raconter cette histoire pour Billie et pour nous tous. “

La série suit un triangle amoureux entre une femme, son mari et son passé qui jette un nouvel éclairage sur l’identité et le désir féminins. Avant que Billie Connelly (Shahi) ne soit une épouse au foyer et une mère mariée à Cooper (Vogel), elle était une enfant sauvage à l’esprit libre vivant à New York avec sa meilleure amie Sasha (Odette). Épuisée de s’occuper de ses deux jeunes enfants dans le Connecticut, Billie commence à fantasmer sur ses exploits passionnés avec son ex-petit ami Brad (Demos). En peu de temps, son mari trouve son journal, ce qui l’oblige à décider si la tournure des événements va déclencher une révolution sexuelle dans son mariage.

Une scène particulière de Sex/Life est devenue un incontournable sur TikTok, le “Sex/Life Challenge” prenant le contrôle des pages For You des utilisateurs. Dans le défi, les personnes aveugles réagissent à l’épisode 3 à 19h50 où Cooper espionne Brad au gymnase et le suit dans la douche des vestiaires, où il est plein de nudité frontale.

Les démos ont parlé de ce moment à Entertainment Weekly, disant qu’il était “d’accord” avec la nudité frontale parce qu’il savait d’après le script ce qu’il “obtenait” [himself] dès le début.” L’acteur australien a expliqué: “Je ne pense donc pas que vous vous inscririez à une émission après avoir lu les scripts et que vous diriez non à la dernière minute. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir de discussions sur le niveau de confort, ce qu’ils nous ont permis d’avoir – et avec le coordinateur de l’intimité, donc ça se sentait beaucoup plus en sécurité.”

Il n’y a pas de date de sortie officielle pour Sex/Life Season 2, bien que Netflix ait confirmé qu’elle “arrive bientôt”.