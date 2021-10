La nouvelle série Netflix efface le record de lancement de Streamer avec 111 millions de vues mensuelles

Le drame sud-coréen méga-populaire de Netflix Squid Game a officiellement été couronné son plus grand lancement de série de tous les temps. Le géant du streaming a annoncé mardi soir que le titre réalisé par Hwang Dong-hyuk, qui suit un groupe de personnes qui acceptent une mystérieuse invitation à participer à un jeu de survie à la vie ou à la mort, a été vu par 111 millions de comptes dans le monde depuis son lancement en septembre. 17, ce qui en fait le « plus grand lancement de série jamais réalisé » par le streamer et le premier titre original Netflix à dépasser les 100 millions de téléspectateurs au cours de son premier mois sur la plate-forme.

Le nombre de téléspectateurs de Squid Game a pratiquement effacé le précédent détenteur du record Bridgerton, qui a atteint 82 millions de foyers au cours des 28 premiers jours de ses débuts et a détrôné The Witcher (76 millions de vues) en tant que plus grande série de tous les temps. Cependant, alors que plus de 111 millions de téléspectateurs se sont connectés à Squid Game depuis son lancement, cela ne signifie pas qu’ils ont tous regardé toute la série du début à la fin. Bien que le streamer soit notoirement secret avec ses données de visionnage, on sait que les chiffres de Netflix ne prennent en compte que les utilisateurs qui se sont connectés pendant au moins deux minutes de la série, selon NBC News. Un porte-parole a précédemment déclaré qu’une vue ne comptait qu’une fois qu’un compte avait regardé au moins 70% de la durée d’exécution de l’épisode ou du film, y compris les crédits, tout en avertissant que les informations « ne devraient pas être considérées comme une mesure pour tout le contenu Netflix ».

Squid Game a officiellement atteint 111 millions de fans, ce qui en fait notre plus gros lancement de série ! pic.twitter.com/SW3FJ42Qsn – Netflix (@netflix) 12 octobre 2021

Les chiffres de visionnage massifs de Squid Game sont loin d’être une surprise. Bien que le succès global de l’émission soit un peu un choc – Dong-hyuk a déclaré à de nombreux médias que de nombreux studios coréens ont transmis l’émission au cours d’une décennie avant que Netflix ne la reprenne – l’émission a surpassé Netflix depuis sa début. Squid Game a été créé à la première place du classement général des 10 meilleurs streamers, où il est resté pendant un mois. Depuis cette publication, l’émission est en tête de la liste des émissions les plus regardées de Netflix dans 94 pays à travers le monde. S’adressant au Hollywood Reporter au sujet du succès de Squid Game, Dong-hyuk a émis l’hypothèse que cela était dû à l’état actuel du monde et aux personnages facilement identifiables.

« Eh bien, ces jours-ci, nous vivons en fait dans un monde profondément injuste et économiquement difficile. Surtout après la pandémie. Je veux dire, il y a plus d’inégalités, une concurrence plus sévère et plus de gens sont poussés à la limite de leurs moyens de subsistance, » il a dit. « Actuellement, je dirais que plus de 90 % des personnes à travers le monde seront en mesure de se connecter et de sympathiser avec le sort des personnages décrits dans la série. Plus que toute autre chose, c’est probablement pourquoi la série était si grand succès dans le monde entier. »

Malgré son succès, Netflix n’a pas encore passé de commande pour la saison 2 de Squid Game. Si un renouvellement était accordé, Dong-hyuk a fait allusion à certains scénarios possibles de la saison 2, suggérant à THR qu’un éventuel complot pourrait tourner autour de « l’histoire du policier et de l’histoire de son frère, The Front Man. Donc, si je finis par créer saison deux, j’aimerais explorer cette histoire – que se passe-t-il entre ces deux frères ? » Squid Game Saison 1 est disponible en streaming sur Netflix.