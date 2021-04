La nouvelle série Netflix “ Zero ” sur les jeunes italiens noirs est une première pour l’Italie – WWD

MILAN – Toutes les révolutions ne surviennent pas au milieu du chaos. Parfois, il suffit d’une bande-annonce de 30 secondes pour semer un changement à long terme dans la perception d’un pays.

«Être invisible est le vrai pouvoir» est l’une des citations qui ressort de la bande-annonce de la nouvelle série originale italienne «Zero», qui sortira mercredi sur Netflix dans 190 pays.

Une citation percutante en soi, elle a un impact encore plus fort lorsque le spectateur se rend compte que le super-héros prononce qu’il n’a pas de masque ni de costumes fantaisie, mais qu’il s’agit d’un garçon noir italien. Non seulement il est le protagoniste de la série, mais il est rejoint par un casting presque entièrement composé de jeunes Noirs italiens.

“Zero” est donc une série de fiction de super-héros – un genre de film rare dans l’offre télévisuelle et cinématographique italienne – mais, plus important encore, c’est la première fois que le pays produit une émission centrée sur la vie des jeunes noirs, créant un film attendu depuis longtemps précédent pour une représentation plus large dans la scène cinématographique nationale.

Ce n’est pas un hasard si la série est présentée sur Netflix, une plate-forme qui a prouvé sa capacité à identifier de nouvelles voix locales et à apporter des mondes rarement explorés à un public mondial. Pour les jeunes générations italiennes en particulier, la plateforme représente un moyen de sortir des clichés souvent représentés sur les chaînes de télévision traditionnelles, qui ne reflètent pas vraiment la réalité multiforme qu’ils vivent ou leur goût pour la mode et la musique.

Pourtant, il serait réducteur d’encadrer «Zero» uniquement autour de son choix de casting sans précédent. Tout en mettant en lumière les défis et les rêves d’une deuxième génération d’immigrants et la vie en banlieue, la série promet d’exprimer des préoccupations et de traiter des thèmes d’actualité et universels: l’amitié, l’amour, l’intégration et le sens de la communauté font tous partie de le récit, rendant ainsi «Zéro» potentiellement attrayant pour toutes les jeunes générations, quelles que soient leurs origines.

Raison de plus pour laquelle la mode devrait surveiller l’émission de huit épisodes et sa réception, non seulement pour reconnaître davantage le changement sismique de la culture locale, mais aussi pour éventuellement toucher de nouveaux visages qui peuvent mieux interagir avec les jeunes clients. Soit dit en passant, les stars de Netflix et les marques de mode ont déjà fait des couples bien testés, avec des exemples allant des actrices de la série «Baby» Benedetta Porcaroli et Alice Pagani, une habituée des défilés Gucci dans le passé et un visage d’Emporio Armani, respectivement, comme ainsi que l’actrice «Élite» et ambassadrice Bulgari Ester Expósito, pour n’en nommer que quelques-unes.

«Je pense que cela peut être un début, une petite fenêtre à travers laquelle d’autres projets de représentation dans l’Italie d’aujourd’hui peuvent passer», a déclaré l’écrivain Antonio Dikele Distefano, sur l’idée duquel «Zero» est basé. «Cela va au-delà de la peau noire. Il s’agit de raconter précisément l’Italie en 2021, ce que les médias ne font pas. Ils montrent l’Italie telle qu’elle était il y a 25 ans, alors que mon objectif est de raconter telle qu’elle est en 2021. »

Il a déploré le manque de représentation des médias en Italie, qui est «simplement dû au fait que ceux qui ont la possibilité de porter ces histoires à la télévision disent toujours que« nous ne sommes pas prêts »ou« personne ne peut raconter ces histoires ». ». Mais ce n’est pas vrai. Il suffit de regarder autour de soi ou d’entrer dans une école. »

Par conséquent, l’objectif de Dikele Distefano était de s’assurer que ces histoires et ces personnes existaient. «Quand tu existes, tu mets les autres devant un choix: soit continuer à ne pas raconter ton histoire, soit la faire… A partir du 21 avril ces personnes existeront et le choix revient à ceux qui prennent les décisions au sein des médias. J’espère qu’ils choisiront de montrer l’Italie pour ce qu’elle est.

Écrivain de 28 ans né en Italie de parents angolais, Dikele Distefano est l’auteur du livre de 2018 «Non ho mai avuto la mia età» ou «Je n’ai jamais eu mon âge» en anglais, qui a inspiré la série.

En écrivant le spectacle, il a été rejoint par Stefano Voltaggio, Massimo Vavassori, Carolina Cavalli et Lisandro Monaco et en particulier par le scénariste Roberto Marchionni, mieux connu sous le nom de Menotti, qui (pas par hasard) a écrit le film d’action de super-héros italien 2015 “They Call Me Jeeg” c’était l’une des expériences les plus convaincantes du pays dans le genre.

La série est produite par Fabula Pictures – qui était également à l’origine du drame «Baby» sur la prostitution adolescente à Rome – avec la participation de Red Joint Film.

Le casting est un point central du spectacle et comprend des talents émergents repérés par casting de rue. Giuseppe Dave Seke joue le rôle principal, tandis que les acteurs Haroun Fall, Richard Dylan Magon, Madior Fall et Daniela Scattolin interprètent entre autres les amis de Zero, Sharif, Momo, Inno et Sara.

«Je savais déjà qui Antonio [Dikele Distefano] était et son travail précédent, et j’ai découvert ce projet grâce à une vidéo d’appel de casting qu’il a postée sur YouTube », a déclaré Fall, qui a été parmi les premiers à être embauché en tant que co-protagoniste de l’émission. En particulier, c’est le personnage de Fall qui confie au timide Zero la mission de sauver le Barrio, le quartier de la banlieue milanaise où vit le protagoniste et dont il veut s’échapper.

L’amitié à l’écran entre Sharif et Zero reflète le lien que les deux acteurs ont créé dans la vie réelle, qui a été renforcé par la plus longue interaction sur le plateau l’année dernière. Dans l’ensemble, l’ensemble du casting s’est bien entendu – Fall trouvant également un partenaire romantique dans l’actrice Scattolin – partageant l’expérience exceptionnelle de vivre ensemble dans un hôtel pendant trois mois en raison de la pandémie.

«C’était une dimension tellement familière, comme celle que je n’avais jamais connue dans mes productions précédentes», a déclaré Fall. «Nous savions que ce que nous faisions était important pour sa valeur artistique et sociale… nous avions un objectif commun, et nous avons tous ressenti cette grande responsabilité, à laquelle nous avons été confrontés avec tant de bonheur et un engagement fort à faire de notre mieux.

Fall a décrit Sharif comme un jeune garçon luttant entre ses racines africaines et la culture italienne. «Il ressent cet énorme besoin de rédemption: comme tous les jeunes de la deuxième génération dans lesquels il veut échapper à l’endroit où il est né et a grandi, il veut changer sa vie. Mais son problème est qu’il ne sait pas comment le faire, alors il propose différentes manières.… Il est intelligent mais il ne trouve pas sa colocalisation dans la société, comme le font de nombreux jeunes italiens en ce moment », a déclaré le acteur.

Fall a noté qu’il partage l’impulsivité, la ténacité et le dynamisme de Sharif, tandis qu’un point de différence est «la rancune qu’il garde: il est plein de ressentiment pour sa condition sociale et sa situation familiale, mais je ne ressens pas cela pour ce qui s’est passé dans ma vie.

Âgé de 25 ans élevé à Turin, Fall est acteur depuis son plus jeune âge, alors que sa famille adoptive a décidé de traiter son hyperactivité avec une thérapie par le théâtre. Au théâtre, Fall a trouvé un habitat pour s’exprimer librement et s’est ensuite inscrit à la Fondazione Teatro Nuovo de Turin à l’adolescence.

«Ensuite, j’ai auditionné et j’ai été accepté à la Bernstein School of Musical Theatre de Bologne, mais je savais que les comédies musicales ne marchaient pas ici, alors j’ai refusé et j’ai pris un risque en postulant dans d’autres écoles de Rome», se souvient Fall. Il a finalement rejoint le Centro Sperimentale di Cinematografia, devenant le troisième acteur noir dans l’histoire de 86 ans de l’école.

«Il y a une expression qui me guide:« Les Noirs doivent toujours prouver qu’ils sont bons deux fois: une fois pour prouver qu’ils sont capables de faire ce que tous les autres peuvent faire et une pour combattre leurs préjugés. Et cela m’a marqué, j’ai travaillé de mon mieux et j’ai essayé d’être toujours très préparé dans ma vie », a déclaré Fall.

Pourtant, interrogé sur les défis rencontrés dans son travail jusqu’à présent et les opportunités globalement limitées pour les acteurs noirs en Italie, l’acteur n’a pas abordé les médias mais l’héritage social du pays.

«C’est complexe, il y a des raisons historiques et sociales derrière cela. Le cinéma représente souvent la réalité, et dans le passé, nous n’avions pas de Noirs qui couvraient des rôles sociaux, nous n’avons donc jamais vu ce genre de personnages dans les films. Nous sommes la première génération réellement intégrée dans le tissu social italien.… Le fait d’avoir étudié dans ce pays, mangé sa nourriture, appris sa langue nous a paradoxalement donné l’opportunité d’être considéré comme égal pour la première fois », a déclaré Fall, qui espère que cette série pourra induire une réflexion sociale et culturelle collective et apporter un changement positif.

«Je ne sais pas comment le public va réagir à l’émission, nous vivons à une époque très polarisante: les gens ne disent jamais ‘je n’aimais pas cette chose, mais j’aimais cette autre’, mais c’est toujours [either] «beau» ou «ça craint», donc je ne sais pas à quoi m’attendre », a ajouté Dikele Distefano. «J’ai appris que le meilleur public est celui qui est silencieux, les gens qui ne vous disent pas ce qu’ils pensent, mais qui regardent votre travail. Et dans tous les cas, quand il y a des critiques, c’est toujours OK parce que cela signifie que quelque chose a été suscité.

Pour l’écrivain, le véritable objectif de la série est de permettre aux élèves du primaire et du collège de pouvoir enfin dire ‘voici une série avec des personnages qui me ressemblent enfin’ et que peut-être le prochain carnaval choisira de s’habiller comme Zero, avec ça débardeur spécifique qu’il porte.

La bande originale de l’émission jouera également un rôle clé dans la résonance avec les jeunes, avec Dikele Distefano optant pour la musique rap car c’est «la langue de ma génération».

Des stars de la musique locale ont contribué au projet, comprenant le rappeur italien Marracash ainsi que Mahmood, qui a acquis une popularité internationale après avoir terminé deuxième en représentant l’Italie au Concours Eurovision de la chanson 2019 avec une chanson sur son éducation, marquée par son père égyptien l’abandonnant lorsque Il était un enfant. Depuis, Mahmood est devenu l’un des meilleurs exemples d’intégration culturelle, représentant une image plus fraîche et plus inclusive du pays à l’étranger. Cela a également attiré de plus en plus l’attention des marques de mode, y compris Burberry, qui l’a sollicité pour une poignée de campagnes.

Passionné de mode lui-même, Fall a révélé qu’il aimait particulièrement Virgil Abloh et Alessandro Michele, et voit la mode «comme une autre forme d’art et d’expression de soi qui mérite le plus grand respect», tandis que dans son travail, il admire Denzel Washington, Jamie Foxx et surtout Michael B. Jordan, qui incarne le cheminement de carrière idéal qu’il aimerait suivre.

Alors qu’il va bientôt commencer à tourner son nouveau projet – le film italien «La classe migliore [The best class]», Une adaptation d’une pièce de théâtre sur laquelle il a travaillé dans le passé – La mission ultime de Fall est de redonner« la gentillesse que j’ai reçue de ma famille adoptive et la chance que j’ai eue dans la vie »en aidant d’autres personnes à changer et à améliorer leur vie .

«Si la chance est donnée aux gens, il y a tellement de talent là-bas. Ce serait donc formidable de pouvoir aider les autres à travers mon travail, en leur donnant les moyens de devenir également des acteurs », a-t-il conclu.