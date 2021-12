La nouvelle série Rom-Com With Love figure sur notre liste des incontournables

Prenez un chocolat chaud et votre pyjama le plus confortable, nous avons de la télévision à regarder !

La nouvelle série de comédie romantique de Prime Video, With Love, créée et produite par Gloria Calderón Kellett, suit les frères et sœurs Diaz, Lily (Emeraude Toubia) et Jorge Jr. (Mark Indelicato) sur leur recherche d’amour et de but. La série, présentée en première le 17 décembre, est littéralement consacrée aux vacances. Dans chacun des cinq épisodes, les personnages vivront les incroyables hauts et bas d’une fête différente : le réveillon de Noël / Nochebuena, le réveillon du Nouvel An, la Saint-Valentin, le 4 juillet et Día de los Muertos.

Dans la bande-annonce publiée le 1er décembre, le nouveau single Lily est contrarié que sa mère, Beatriz, jouée par George Lopez’s Constance Marie, a partagé la nouvelle de sa rupture. Alors que la famille de Lily commence à l’installer, sa mère se demande : « Qui a besoin de Bumble quand tu as une bande de Latinos qui font le sale boulot pour toi ? »

Hey Beatriz, tu penses que tu pourrais nous aider à trouver des dates pour les vacances ?