“La nouvelle signature de Cristiano Ronaldo sera la perte d’Ole Gunnar Solskjaer”, affirme Simon Jordan qui prévient que le retour de la superstar conduira finalement au limogeage du manager “souriant et grognant”

Simon Jordan pense que la signature de Cristiano Ronaldo s’avérera être la “défaite” d’Ole Gunnar Solskjaer en tant que manager de Manchester United.

Le Norvégien subit une pression intense après un début de saison indifférent, qui a déjà vu United perdre trois fois dans toutes les compétitions.

Ronaldo a bien commencé à United, mais l’équipe patauge

Après avoir dépensé près d’un demi-milliard de livres en transferts depuis sa prise en charge il y a deux ans et demi, Solskjaer a apparemment ajouté les pièces manquantes au puzzle en faisant venir Jadon Sancho, Raphael Varane, ainsi que le retour célébré de Ronaldo, cet été.

Pourtant, sa décision de mettre au repos le capitaine du Portugal lors du match nul 1-1 contre Everton samedi après-midi a suscité un tollé général.

Bien qu’il ait 36 ​​ans, l’incroyable dévouement de Ronaldo à son métier signifie qu’il est capable de jouer 90 minutes plus d’une fois par semaine, ce qui rend nulle et non avenue la décision de le lancer sur le banc contre les Toffees.

Il n’a joué que 33 minutes d’action alors qu’il sortait du banc contre Everton, et semblait furieux alors qu’il marmonnait avec colère en portugais alors qu’il sortait du terrain à plein temps.

Et l’ancien propriétaire de Crystal Palace, Simon Jordan, pense que la critique continue de Solskjaer n’entraînera que la disparition de la légende d’Old Trafford en tant que manager.

Solskjaer a été aperçu en train de rire et de plaisanter pendant le temps additionnel avec ses joueurs

Il a déclaré : « Si vous avez un manager qui est remplacé par un joueur, le manager doit être la plus grande personnalité, la plus grande image dans l’esprit des gens.

«Nous savons tous que le talent gagne des matchs, mais en fin de compte, il doit être PT Barnum – pas Ronaldo.

«Il doit être le maître du cirque et c’est un problème qui sera construit et développé et ce sera sa perte.

“La signature de Cristiano Ronaldo sera sa perte, car ce sera le récit, ce sera le bâton qui sera utilisé contre lui à chaque fois que cela ne fonctionnera pas comme il le devrait.

La paire s’est embrassée après le vainqueur de Ronaldo contre Villarreal dans les arrêts de jeu

Le joueur de 36 ans n’a pas été le plus impressionné d’avoir été nommé sur le banc des remplaçants pour le match d’Everton

« Je vous dis pourquoi je ne suis pas surpris ; quand un joueur quitte le terrain en lui donnant le big’un parce qu’il n’est pas content, plutôt que de remorquer la ligne et de montrer un peu de respect au manager qui l’a choisi ou non.

« Vous allez avoir ceci, vous allez avoir l’opportunité pour les journalistes d’entrer et de dire:« regardez ce qu’il fait, il y a une faille qui se développe là-bas. »

“Tout d’un coup, ce sera Ronaldo contre le manager, ou ce sera à propos de ce qui se passe avec Ronaldo.

« Le point que j’ai soulevé concernait Bruno Fernandes. J’étais plus intéressé à écouter la situation avec Bruno Fernandes, à parler du manque de retour dans ces matchs et de la vraie déception qu’il ressentait.

“Plutôt que le Norvégien souriant et grognant qui parle de ce jeune chiot et de la façon dont il sait mieux que le soi-disant expert.”

