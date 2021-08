La nouvelle signature de Man City, Jack Grealish, remplace la superstar de Man United Paul Pogba en tant que détenteur du record

in

La Premier League a une nouvelle superstar méga-argent avec Jack Grealish devenant le joueur de haut vol le plus cher de tous les temps.

Manchester United est depuis longtemps le premier dépensier d’Angleterre et l’homme vedette Paul Pogba est le joueur le plus cher de l’histoire du Prem depuis plusieurs années.

.

La star anglaise Jack Grealish a rejoint Man City pour 100 millions de livres sterling

Les Red Devils ont encore éclaboussé cet été, débarquant l’as anglais Jadon Sancho du Borussia Dortmund pour 73 millions de livres sterling.

Mais maintenant, les voisins proches de Manchester City ont battu le record de transfert, dépensant 100 millions de livres sterling pour Aston Villa et le maestro anglais Grealish.

Le milieu de terrain a remplacé Pogba dans les livres d’histoire et a dépassé une foule d’autres méga-accords d’argent conclus par Liverpool, Chelsea et Arsenal.

Mais qui compose le top 10 actuel ? Ici, talkSPORT.com examine qui a coûté le plus cher dans l’histoire de l’élite anglaise, Grealish étant désormais en tête des charts.

10. Alisson Becker (de Rome à Liverpool en 2018) – 67 millions de livres sterling

.

Alisson a été superbe depuis qu’il a rejoint Liverpool, mais son statut de gardien de but le plus cher a été de courte durée car Chelsea a payé encore plus pour son n°1

9. Kai Havertz (Bayer Leverkusen à Chelsea en 2020) – 71 millions de livres sterling

.

Havertz s’alignera à Stamford Bridge cette saison

8. Kepa Arrizabalaga (Athletic Bilbao à Chelsea en 2018) – 71 millions de livres sterling

. – .

Kepa a été aléatoire depuis son déménagement à Chelsea

7. Nicolas Pepe (Lille à Arsenal en 2019) – 72 millions de livres sterling

. – .

Nicolas Pepe n’a pas encore montré son meilleur à Arsenal

6. Jadon Sancho (Borussia Dortmund à Manchester United en 2021) – 73 millions de livres sterling

.

Man United a dépensé 73 millions de livres sterling pour signer la star du Borussia Dortmund Sancho, après avoir été cité 100 millions de livres sterling l’été dernier

5. Virgil van Dijk (Southampton à Liverpool en 2018) – 75 millions de livres sterling

GETTY

Virgil van Dijk est sans doute devenu le meilleur défenseur du monde depuis qu’il a rejoint Liverpool

4. Romelu Lukaku (Everton à Manchester United en 2017) – 75 millions de livres sterling

. – .

Romelu Lukaku a brillamment commencé à Old Trafford, mais est finalement parti pour l’Inter

3. Harry Maguire (Leicester à Manchester United en 2019) – 78 millions de livres sterling

. – .

Man United a versé de l’argent sur Harry Maguire

2. Paul Pogba (Juventus à Manchester United en 2016) – 89 millions de livres sterling

. – .

La star de Man United, Paul Pogba, reste le joueur le plus cher de la Premier League

1. Jack Grealish (Aston Villa à Manchester City en 2021) – 100 millions de livres sterling

GETTY

Jack Grealish est devenu le joueur le plus cher de la Premier League