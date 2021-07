La nouvelle signature de Manchester United, Jadon Sancho, est un fan de Chelsea qui a idolâtré Frank Lampard, a snobé Man City à l’adolescence et est aimé d’Erling Haaland

Jadon Sancho devrait enfin devenir un joueur de Manchester United – à moins d’un effondrement à la 11e heure.

Le Borussia Dortmund a publié une déclaration confirmant que des frais avaient été convenus avec les Diables rouges et seraient complétés, en attendant un examen médical.

Sancho sera un joueur de Man United la saison prochaine

C’est l’histoire du transfert qui ne disparaîtra tout simplement pas avant 12 mois et le manager de United, Ole Gunnar Solskjaer, sera sans aucun doute ravi de décrocher enfin sa première cible.

Le joueur de 21 ans revient à Manchester après quatre ans en Allemagne où il s’est imposé comme l’un des meilleurs talents de la Bundesliga.

Il a passé deux ans à l’académie de Man City avant de rejoindre Dortmund, et une grosse partie des frais de 73 millions de livres sterling devrait leur revenir en raison d’une clause de vente.

Bien qu’il ait maintenant une association avec les moitiés rouge et bleue de Manchester, ses allégeances d’enfance se trouvent ailleurs.

Le fan de Chelsea qui aimait Lampard

Sancho a admis à talkSPORT le mois dernier qu’il avait grandi en tant que fan de Chelsea et idolâtrait Frank Lampard.

L’ailier est né à Camberwell, Londres, et a un faible pour les Blues.

“Je dirais probablement Frank Lampard”, a déclaré Sancho à talkSPORT lorsqu’on lui a demandé qui était son héros anglais. « J’étais un fan de Chelsea en grandissant, je ne peux pas mentir !

Sancho a confié à talkSPORT son amour pour Chelsea et Lampard

« Didier Drogba et Frank Lampard étaient mes joueurs préférés à l’époque.

« J’adore Frank Lampard et la façon dont il a joué son jeu ; il était si direct et si calme sur le ballon.

“J’aime les choses comme ça.”

Snobbed City rejoint Dortmund

La star anglaise a rejoint City en 2014 à l’âge de 14 ans, originaire de Watford, et a rapidement impressionné son académie.

À l’âge de 17 ans, il faisait pression pour être inclus dans l’équipe première et avoir plus de chances.

Des performances impressionnantes au Championnat d’Europe des moins de 17 ans l’ont mis sur le radar des clubs à travers l’Europe.

Guardiola voulait que Sancho reste à City, mais il a décidé de déménager à l’étranger

City lui a offert un salaire de 30 000 £ par semaine pour rester, mais il voulait immédiatement se voir offrir la première chance en équipe.

Il ressort clairement de la façon dont Pep Guardiola a remis la situation à Phil Foden qu’il pense qu’une intégration progressive à l’équipe est la voie à suivre.

“C’est évident”, a déclaré Sancho, lorsqu’on lui a demandé dans une interview en 2019 pourquoi il avait rejoint Dortmund. «Ils affrontent beaucoup de jeunes joueurs. Ils font confiance aux jeunes joueurs.

« C’est un grand club, dans un bon championnat, alors pourquoi pas ?

Sancho a joué 137 fois pour Dortmund depuis son arrivée, marquant déjà 50 buts.

Foden a disputé 124 matchs pour City, dont beaucoup au début de sa carrière, mais a déjà remporté la Premier League à trois reprises ainsi que quatre Coupes de la Ligue et la FA Cup.

Sancho a aidé le Borussia Dortmund à terminer troisième et à remporter la Coupe d’Allemagne la saison dernière

Haaland l’aime

Les deux Haalands, c’est-à-dire son coéquipier de Dortmund Erling et son père Alf-Inge.

Haaland et Sancho ont immédiatement cliqué lorsque le premier a rejoint le Red Bull Salzburg en janvier 2020.

L’année dernière, Sancho a déclaré : « Nous nous combinons très bien et nous pouvons apporter cela dans les matchs et aider l’équipe. Je suis vraiment content qu’il soit là.

Haaland a retourné le compliment. « Vous pouvez voir sur le terrain que c’est très bien. C’est un gars formidable”, a déclaré le Norvégien aux journalistes.

«Je profite de mon temps ici jusqu’à présent. Mes coéquipiers sont tellement bons, comme vous pouvez le voir, et cela me facilite la tâche. Il y a beaucoup plus à venir. C’était un samedi normal pour moi, et je vais me coucher tôt ce soir.

Haaland appelait même à ce que Sancho soit amené par l’Angleterre lors de leur dernier affrontement de l’Euro 2020 avec l’Allemagne.

Il a écrit sur Twitter: “Il est temps d’amener Sancho.”

Sancho reste l’une des nombreuses excellentes options offensives sur le banc de l’Angleterre

Il y a eu une certaine perplexité que l’ailier anglais, qui a été l’un des meilleurs joueurs d’Allemagne au cours des deux dernières saisons, ne puisse pas commencer pour son pays.

Alf-Inge Haaland a également réagi avec choc après qu’il a été confirmé que Sancho rejoindrait United.

en réponse à un tweet de Fabrizio Romano, il a écrit : « F***. Mais tout le meilleur Sancho. Tu vas nous manquer.”

Maintenant, Sancho espère qu’il rejoindra son nouveau club avec un autre honneur majeur à son nom si l’Angleterre réussit sa campagne Euro 2020.

