La nouvelle signature de Tottenham “l’une des meilleures d’Europe”, déclare Fabio Paratici alors que le chef fait l’éloge de Nuno Espirito Santo, parle des espoirs de trophée de la fenêtre de transfert des Spurs

Le directeur général de Tottenham, Fabio Paratici, a fait l’éloge de Nuno Espirito pour avoir revigoré l’équipe au début de son mandat de manager.

L’équipe du nord de Londres a fait un début de saison très positif car elle est actuellement en tête de la Premier League, tandis qu’elle a également réussi à garder l’attaquant vedette Harry Kane cet été.

Les Spurs sont la seule équipe à obtenir un maximum de neuf points lors de leurs trois premiers matches de Premier League ce trimestre

Il y a un sentiment qu’il y a plus à venir d’eux aussi, avec l’ailier Bryan Gil et l’arrière central Cristian Romero – tous deux recrutés dans la fenêtre de transfert d’été – qui n’ont pas encore eu pleinement leur impact.

Paratici admet que la pandémie a rendu la fenêtre plus difficile que prévu, mais l’Italien est très satisfait de la façon dont Nuno a commencé.

Le nouveau patron des Spurs a également fait la lumière sur la politique de transfert du club et espère remporter un trophée avec ce nouveau groupe de joueurs.

“La fenêtre était difficile pour tout le monde, la pandémie l’a beaucoup affectée”, a-t-il déclaré à la chaîne médiatique de Tottenham.

Il y aurait eu une tentation pour Paratici de prendre de l’argent pour Kane

“Nous avons un objectif, une cible pour renouveler l’équipe avec de jeunes joueurs, de jeunes talents à gros potentiel et l’espoir est de gagner quelque chose avec Tottenham.

« Quand moi, Nuno et [technical director] Steve [Hitchen] atteint, notre objectif est de redynamiser l’équipe, de donner plus de discipline, de donner plus de travail en termes de travail physique, d’organisation et Nuno a fait ce genre de travail.

En plus de Gil et Romero, les Spurs ont signé le gardien Pierluigi Gollini et l’arrière latéral Emerson Royal, tout en complétant la signature du milieu de terrain sénégalais Pape Matar Sarr tard dans la fenêtre.

Sarr a été prêté au club français de Metz mais Paratici a de très grands espoirs pour le joueur de 18 ans.

Nuno n’a peut-être pas été le premier choix pour remplacer Jose Mourinho, mais il a pris un départ inspiré

“Pape est l’un des plus talentueux d’Europe”, a ajouté Paratici. «Notre travail n’est pas seulement de regarder demain, mais au-delà de demain et de l’année prochaine.

« C’est une très bonne signature. Je pense que beaucoup de gens en Europe en ont parlé. Beaucoup d’équipes étaient intéressées…

«Il a besoin d’expérience, d’expérience pour jouer à des jeux, pour rester dans une équipe et jouer régulièrement. C’est un excellent investissement pour le club pour l’avenir.

