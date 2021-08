La nouvelle signature de West Brom vise le retour de Prem après avoir signé un accord de trois ans

in

West Brom a annoncé la signature de l’ailier Adam Reach pour un contrat de trois ans après sa libération par Sheffield mercredi cet été.

Le joueur de 28 ans devient la quatrième recrue du nouveau manager Valérien Ismael en tant que Sacs se préparent pour leur prochaine campagne Sky Bet Championship après avoir été relégué de la Premier League la saison dernière.

Reach a fait 231 apparitions pour Sheffield mercredi en cinq saisons à Hillsborough avant de passer aux Hawthorns.

Il a été libéré par les Owls à la fin de la saison dernière suite à leur relégation en League One.

Il a déclaré au site Web du club : « Il est clair que West Brom est un club très ambitieux.

“Je partage ces ambitions de vouloir jouer en Premier League, c’est le défi le plus excitant de ma carrière et c’est certainement le plus grand défi de ma carrière.”

Leicester rejoint la course pour la star de la WBA

Pendant ce temps, Leicester envisage une décision pour un Brésilien très demandé qui devrait changer de club cet été, selon un rapport.

Les Foxes ont levé leur première FA Cup la saison dernière dans une autre superbe campagne sous Brendan Rodgers. Cependant, pour la deuxième saison consécutive, Leicester est tombé à l’obstacle final en ce qui concerne la qualification de la Ligue des champions.

Pour aider à éviter que cela ne se produise pour la troisième fois, Leicester a entrepris de renforcer sa profondeur dans plusieurs départements.

La machine à buts Patson Daka a signé du RB Salzbourg pour défier Jamie Vardy et Kelechi Iheanacho. Son arrivée a été rapidement suivie par la montée du milieu de terrain français Boubakary Soumare.

Ryan Bertrand est ensuite arrivé en transfert gratuit, bien que, selon le Mirror, les arrivées ne s’arrêtent peut-être pas là.

Citant une source de confiance Fabrizio Romano, ils ont révélé que Leicester était sur le point de signer Matheus Pereira.

Aston Villa et West Ham ont également été présentés comme des prétendants potentiels.