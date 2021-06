La nouvelle Smart Clock 2 de Lenovo peut recharger votre téléphone sans fil

TL;DR

Lenovo a dévoilé une Smart Clock 2 qui peut recharger votre téléphone sans fil. Le quai fourni vous offre également une douce veilleuse. Lenovo expédiera l’écran Google Assistant en septembre pour 89,99 $.

Comment Lenovo améliore-t-il le Smart Clock alors qu’il s’agit finalement d’un appareil Google Assistant sans fioritures pour la chambre à coucher ? En ajoutant certaines des autres fonctionnalités que vous voudriez sur votre table de chevet, apparemment. La société a introduit une Smart Clock 2 qui, entre autres, peut recharger votre téléphone sans fil.

Branchez l’horloge Lenovo dans sa station d’accueil incluse et vous obtiendrez un pad pour recharger votre téléphone pendant la nuit. Cela peut sembler redondant, mais cela garantira que votre partenaire pourra toujours vérifier l’heure et parler à Google lorsque vous sortirez votre téléphone de la pièce. Il prend même en charge la charge de 7,5 W et 10 W, ce qui vous permet de recharger de nombreux téléphones Android et iPhone aussi rapidement qu’ils le permettent.

L’horloge comprend également une veilleuse douce et faible pour vous aider à trouver votre chemin sans réveiller votre partenaire, a déclaré Lenovo.

Lenovo propose par ailleurs une modeste mise à jour avec le Smart Clock 2. Vous obtiendrez un écran LCD de 4 pouces, un système de haut-parleurs de 3 W et une modeste puce MediaTek MT8167S avec 1 Go de RAM et 8 Go de stockage. Comme avec le Google Nest Hub, il n’y a pas de caméra (apparemment pour des raisons de confidentialité) et une bascule muette pour le microphone.

Le Lenovo Smart Clock 2 devrait être disponible avec le dock en septembre au prix de 89,99 $. C’est 10 $ de plus que l’horloge d’origine et considérablement plus que l’horloge intelligente Essential à 50 $, mais la société parie clairement que cela en vaudra la peine si vous n’avez pas à acheter deux ou trois gadgets distincts.