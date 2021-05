La nouvelle société du co-fondateur de OnePlus Nothing va défier les AirPods avec son premier produit – .

Rien n’est le nom d’une nouvelle start-up technologique du cofondateur de OnePlus, Carl Pei. On ne savait pas ce que Nothing ferait avant mardi, lorsque la société a annoncé quelques détails supplémentaires sur son premier produit. Mais cela ne ressemble toujours à rien, car la nouvelle société de Pei n’est pas tout à fait prête à révéler autre chose qu’une annonce future pour ce qui sera probablement un autre entrant dans la catégorie déjà bondée des concurrents AirPods.

Top Deal du jour Alerte d’affaire: les acheteurs d’Amazon grouillent pour obtenir ce drone à caméra 2K qui se replie aussi petit qu’un smartphone! Prix ​​courant: 79,99 $ Prix: 64,99 $ Vous économisez: 15,00 $ (19%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Les AirPod sont l’un des produits les plus populaires d’Apple ces dernières années. Lorsque le fabricant de l’iPhone a retiré la prise casque de l’iPhone 7 en 2016, il a proposé aux acheteurs trois solutions. L’iPhone 7 est livré avec un adaptateur 3,5 mm vers Lightning afin que l’utilisateur puisse toujours brancher des écouteurs plus anciens sur le nouvel iPhone. L’iPhone est également livré avec des EarPod Lightning gratuits. Enfin, Apple a annoncé les AirPods qui ont apporté une expérience audio sans fil à l’iPhone. De nombreux rivaux d’Apple ont critiqué la décision de prise casque, mais ils ont finalement copié les mouvements d’Apple. De nos jours, la plupart des produits phares ne disposent pas de connecteurs de 3,5 mm et la plupart des fabricants d’iPhone possèdent leurs propres appareils de type AirPod.

Pei’s Nothing ne fabrique pas son propre téléphone, ni rien d’autre d’ailleurs. La société a récemment présenté un design d’écouteurs sans fil, et nous savons maintenant que son premier produit sera une paire d’écouteurs sans fil.

Rien n’annonçait mardi le produit Ear 1, ce qui annonçait un lancement en juin. Nous avons également obtenu l’image teaser ci-dessous, qui taquine les équivalents de type AirPod avec une tige plus longue. La conception originale des AirPods a fait l’objet de critiques en raison de cette tige plus longue, et les AirPod de troisième génération devraient comporter une tige plus petite comme les AirPods Pro.

Le teaser du design Nothing Ear 1 a été révélé avant le lancement en juin. Source de l’image: Rien

Pei n’est pas prêt à révéler quoi que ce soit de concret sur l’appareil, montrant qu’il maîtrisait l’art de taquiner un nouveau produit de ses jours OnePlus.

«Le design est toujours top secret, mais ce que nous pouvons vous dire, c’est qu’Ear 1 combine des notes de transparence, de forme iconique et de fonctionnalité raffinée», a-t-il écrit dans un article de blog. «C’est le point de départ qui définira l’art, la confiance et le savoir-faire qui porteront nos produits et services pour les années à venir.»

Le but de ce soft-launch Ear 1 est de faire parler le monde de Ear 1. C’est le mystère qui le rend si intéressant en ce moment. Il n’y a pas d’autre raison pour que la conception d’Ear 1 soit top-secrète autre que de créer une anticipation pour un produit provenant d’une entreprise sans histoire ni expertise éprouvées dans la fabrication de quoi que ce soit.

Le fait que le design Ear 1 soit finalisé depuis longtemps semble clair d’après la façon dont Pei décrit le produit. «Tout ce qui est Ear 1 est là avec un but. Tout ce que vous voyez et tout ce que vous ne voyez pas », a-t-il écrit. «Même le nom.»

«Reflétant l’esthétique épurée du produit, le nom Ear 1 fait écho à notre ambition brute: laisser les choses être ce qu’elles sont», poursuit Pei. «Nous n’essayons pas de l’habiller avec un nom de fantaisie. Nous ne voulons pas non plus débattre de ces noms. Nous laissons Ear 1 parler d’elle-même.

Mais ne vous y trompez pas, les noms choisis sont intentionnels et font partie de la même page marketing intelligente. Une entreprise appelée Nothing est quelque chose dont les gens se souviendront. Ce choix de nom doit être suivi de quelque chose d’une simplicité inattendue, comme Ear 1.

L’ancien dirigeant de OnePlus a expliqué que Nothing a choisi les écouteurs sans fil comme premier produit parce que le marché «implorait la différenciation, un espace où nous pouvons élever le design et offrir de la valeur dès le premier jour». Le succès d’Ear 1 pourrait alors permettre à l’entreprise d’entrer dans de nouvelles catégories de produits.

Espérons que lorsque la fumée marketing disparaîtra, les écouteurs Ear 1 seront aussi bons que Pei les fera sonner. Jusque-là, il n’y a vraiment rien à voir ici.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon sont obsédés par ces prises intelligentes Wi-Fi – achetez-les pour seulement 4,20 $ chacune! Prix ​​courant: 27,99 $ Prix: 16,79 $ Vous économisez: 11,20 $ (40%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode promo: 77KBX5Q2 Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets en tant que passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.