La nouvelle société Kickstarter sera alimentée par la technologie Blockchain d’ici 2022

La plateforme de financement participatif Kickstarter prévoit de faire connaître une entreprise indépendante en créant un système de financement participatif basé sur la technologie blockchain.

Dans un article de blog, le PDG Aziz Hasan et le co-fondateur Perry Chen ont également annoncé que Kickstarter basculerait son propre site Web vers la nouvelle infrastructure après l’achèvement de la nouvelle société dans le courant de 2022.

Actuellement, la nouvelle société n’a pas encore de nom. Pourtant, le protocole open source Kickstarter à construire sur la plate-forme blockchain Celo est confirmé, qui compte Andreessen Horowitz et Jack Dorsey parmi ses bailleurs de fonds.

Bloomberg a annoncé que le développement de la nouvelle société devrait commencer au premier trimestre 2022.

« Nous entrons dans une période importante pour les modèles de gouvernance alternatifs, et nous pensons qu’il existe une opportunité importante de faire avancer ces efforts en utilisant la blockchain », ont déclaré Chen et Hasan.

Ce mouvement Kickstarter intervient à un moment où les espaces cryptographiques émergent rapidement et où le capital qui aurait pu autrefois être investi dans les campagnes Kickstarter transite par les blockchains dans ce que l’on appelle les organisations autonomes distribuées, ou DAO.

En novembre, un groupe appelé ConstitutionDAO a lancé une campagne de financement participatif pour faire une offre pour un rare exemplaire imprimé de la Constitution des États-Unis. L’organisation anonyme a levé 46,3 millions de dollars, mais n’a finalement pas pu remporter l’enchère. Après avoir échoué à remporter l’enchère, le DAO a offert des remboursements et a décidé de se dissoudre.

Kickstarter a été lancé en 2009 et est presque devenu un succès instantané auprès des entrepreneurs, des célébrités et des grands noms. La société a indiqué que 21 millions de personnes ont promis plus de 6 milliards de dollars pour soutenir 213 034 projets utilisant la plateforme de financement participatif.

