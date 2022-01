La nouvelle sonnette vidéo intelligente HomeKit de Wemo fonctionne avec la vidéo sécurisée HomeKit

Et puis il y en avait trois… Au CES 2022 cette semaine, Wemo a annoncé la disponibilité immédiate de la Wemo Smart Video Doorbell, une sonnette vidéo HomeKit qui fonctionne avec HomeKit Secure Video. Il rejoint les caméras Logitech Circle View et Netatmo Smart Video Doorbell en tant que seules sonnettes vidéo HomeKit résidentielles actuellement disponibles.

La sonnette filaire à 250 $ de la marque de maison intelligente Belkin est un appareil noir court et volumineux mesurant 4,9 pouces de haut. Il a un champ de vision vertical de 178 degrés, une caméra haute résolution 4MP avec « une vision nocturne améliorée et une clarté de zoom optimale », selon le communiqué de presse. Il dispose également d’une étanchéité IP55 et fonctionne sur le Wi-Fi 2,4 et 5 GHz.

La sonnette vidéo intelligente Wemo est un petit bonhomme trapu.Image: Wemo

Le buzzer est uniquement HomeKit, fonctionnant avec l’application Home sur iPhone, iPad et Mac, plutôt que via l’application Wemo, de la même manière que la sonnette Logitech. Seule la sonnette Netatmo fonctionne également avec sa propre application. HomeKit Secure Video nécessite un hub Apple Home tel qu’un HomePod Mini, qui traite les enregistrements vidéo localement et utilise l’intelligence de l’appareil pour repérer les personnes, les animaux domestiques ou les véhicules.

Tous les enregistrements sont stockés dans iCloud, un forfait iCloud plus est donc requis pour visualiser les séquences enregistrées. HKSV propose également une fonction de reconnaissance faciale, que les utilisateurs s’entraînent avec des photos de leur application Photos.

La sonnette vidéo intelligente Wemo rejoint la scène Wemo et la prise intelligente Wemo en tant que produits Wemo qui ne nécessitent pas la propre application de Wemo. Il est disponible à l’achat dès maintenant sur Belkin.com.

La sonnette vidéo Wemo est câblée uniquement et nécessite un système de sonnette filaire (16-24V AC).Image: Wemo

Wemo a également annoncé qu’il travaillait sur les versions Thread de Wemo Smart Plug, Wemo Smart Light Switch et Wemo Smart Dimmer qui sortiront plus tard cette année. Cela permettra la prise en charge de Matter over Thread. Matter est la nouvelle norme de maison intelligente lancée plus tard cette année qui permettra aux appareils domestiques intelligents de communiquer avec n’importe quel accessoire compatible Matter, quel que soit le fabricant.

Matter over Thread devrait rendre les appareils Wemo plus fiables et plus faciles à configurer – deux choses que j’ai trouvées être un problème majeur avec cette marque. Thread offre des temps de réponse plus rapides que les autres protocoles, et comme il s’agit d’un réseau maillé, plus il y a d’appareils Thread dans votre maison, meilleure est la portée et la connectivité.