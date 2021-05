La nouvelle souris de Lenovo dispose d’un chargement sans fil que la Magic Mouse d’Apple devrait avoir

Lenovo a annoncé aujourd’hui une nouvelle gamme d’accessoires appelée Lenovo Go, qui comprend des chargeurs, des souris et des claviers, ainsi que des produits audio conçus pour une «main-d’œuvre hybride». L’un des produits qui a attiré l’attention de tout le monde est la nouvelle souris multi-périphériques sans fil Lenovo Go qui se recharge sans fil.

En plus du port USB-C, la souris multi-périphériques sans fil Lenovo Go prend en charge le chargement sans fil Qi, ce qui semble un choix évident pour la Magic Mouse qu’Apple n’a pas pris.

«De nombreux travailleurs à distance ayant plus d’un appareil et profitant de la flexibilité qu’ils offrent; la souris multi-appareils permet de coupler jusqu’à trois appareils avec un cycle facile entre eux en appuyant simplement sur un bouton. De plus, le bouton utilitaire peut être programmé pour des raccourcis de réunion rapides, et non seulement la souris est connectée sans fil, mais elle peut également être chargée sans fil via une solution de charge Qi compatible ou via USB-Type C. “

Lorsque Apple a annoncé le nouvel iMac M1 en avril, de nombreux clients étaient vraiment enthousiasmés par toutes les options de couleurs qu’ils pouvaient choisir en choisissant un clavier, un trackpad et une souris Magic. Mais même si la Magic Mouse est désormais disponible en plus de couleurs, elle utilise toujours le même design qui se charge via Lightning sur son fond.

Ce que Lenovo a fait avec cette souris pourrait être une excellente fonctionnalité pour une Magic Mouse de troisième génération. Par exemple, avec la Base Station Pro de Nomad ou un autre chargeur de grande surface, l’utilisateur serait probablement en mesure de charger et d’utiliser la souris en même temps.

Après toutes ces années, si Apple ne faisait que basculer le port Lightning vers l’avant, ce serait déjà une amélioration majeure pour les utilisateurs de Mac. Et depuis que l’iMac a reçu sa première refonte en plus d’une décennie, il semble qu’Apple ait oublié un petit détail gênant.

La souris multi-périphériques sans fil Lenovo Go coûtera 59,99 $ et sera disponible en juin.

