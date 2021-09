La nouvelle star d’Amsterdam parle de Cliffhangers et d’un nouveau personnage semblable à Hannibal Lecter dans la première de la saison 4

Dans le premier épisode, Iggy est en quelque sorte sous-traité par l’hôpital en tant qu’expert, expert technique, car l’un de ses anciens patients, un patient de longue date, a une connaissance très précise de quelque chose qui s’est passé à l’hôpital. Je ne veux rien donner parce que je pense que c’est vraiment cool. Et donc Iggy est amené comme un consultant, fondamentalement, pour rencontrer cette patiente et l’utiliser comme moyen d’identifier en quelque sorte ce qui s’était passé, qui pourrait être le coupable. Et c’est effrayant, et c’est vraiment sombre. Et elle sait en quelque sorte qu’Iggy a décidé de quitter en quelque sorte son poste de thérapeute, et elle le défie et elle se transforme en lui comme Hannibal Lecter. Elle en sait trop sur lui. Et elle commence à s’attaquer aux croûtes, vous savez, elles n’ont pas encore été guéries. Et elle le fait vraiment exploser et dit, du genre : “Quand le chevalier blanc arrête-t-il de croire que les gens doivent être sauvés ?” Ou ne serait-il pas pris en charge lorsqu’il cesserait de croire qu’ils ont besoin d’être sauvés ? Et cela le frappe vraiment à un endroit où il se dit : « Oh, mon Dieu, vous venez juste de localiser son cœur et de l’y poignarder. »