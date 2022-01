Michael Olise est peut-être le nouveau talent de la Premier League après sa performance héroïque au troisième tour de la FA Cup. Le jeune ailier a terrorisé la défense de Millwall lors de la victoire 2-1 de Crystal Palace. Sa performance a attiré l’attention des fans alors que les Eagles passaient au tour suivant.

Michael Olise : Crystal Palace Winget est la nouvelle star de la Premier League

Qui est Michel Olise ?

Michael Olise a rejoint Crystal Palace en juillet 2021 pour un montant de 8,3 millions de livres sterling. Après avoir traversé l’académie de Reading, les Royals ont autorisé à contrecœur le joueur de 20 ans à partir après que sa clause de libération ait été activée par les Eagles.

Son séjour à Reading n’a commencé qu’en mars 2019 où il a disputé son premier match professionnel contre Leeds United. Né en 2001, le jeune était auparavant dans certains des clubs d’élite du pays à Chelsea et Manchester City. Olise faisait partie de la configuration des jeunes de ces équipes, mais ils l’ont tous les deux libéré, au profit de Reading. Olise a réussi à enregistrer près de 70 apparitions en équipe première en trois saisons pour les Royals et a marqué sept buts, tous lors de sa dernière saison. Sa sortie offensive a également été trouvée dans son passage alors qu’il a marqué 12 passes décisives pour le club.

Michael Olise ne s’est pas encore présenté au niveau international, malgré la richesse de ses options. L’ailier est éligible pour jouer pour l’Algérie, la France, l’Angleterre et le Nigeria. Ces quatre nations sont parmi les meilleures au monde en matière de culture et de développement du football. Dans sa carrière de jeune, Olise a choisi de représenter la France, cependant, son équipe nationale officielle n’a pas encore été confirmée. Selon des sources, il a été nommé dans l’équipe d’attente du Nigeria en mars 2021, avant les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations.

Si l’ailier continue sur sa forme impressionnante, il représentera l’un de ces pays le plus tôt possible. Le frère cadet d’Olise, Richard, a récemment signé un contrat professionnel à Chelsea et joue comme arrière droit.

L’ailier délicat de Crystal Palace

Michael Olise était à l’origine un milieu de terrain central, mais il a joué la majeure partie de sa carrière en tant qu’ailier droit. Son accélération et son rythme créent une pression non-stop sur les arrières adverses. Le jeune ailier a réussi trois buts et quatre passes décisives lors de ses 14 premiers matchs avec Crystal Place. Le retour sera apprécié par Patrick Vieira, qui dispose d’un effectif unique impliquant de nombreux jeunes talents offensifs. Son ancien coéquipier de Reading, Micheal Morrison, a déclaré que ses meilleurs attributs incluent «les compétences, le toucher, le contrôle, ses passes et il est confiant. Il est aussi physiquement capable de faire des choses que les autres gars ne peuvent pas faire ; il est rapide et il dépasse les gens.

Olise avait déjà remporté plusieurs prix individuels pendant son séjour à Reading; l’ailier a été élu jeune joueur du championnat EFL de la saison 2020/21 et figure dans l’équipe du championnat EFL de la saison 2020/21.

Michael Olise est un joueur qui subit souvent des fautes en raison de son rythme et de son agilité. Sa capacité de dribble lui permet de passer devant ses adversaires, provoquant généralement des maux de tête tactiques pour l’opposition. L’émerveillement d’Olise d’un pied gauche lui permet d’exprimer sa qualité dans des situations de ballon mort.

Sa performance d’Homme du match contre Millwall en FA Cup a encore mis en évidence son approche d’attaque directe alors qu’il tentait plusieurs tirs lointains, dont un aboutissant à un but. Olise a commencé à l’origine dans un rôle plus restreint contre les Lions, ce qui était moins efficace pour les visiteurs. Vieira a déclaré que Palace « a changé de forme en seconde période, donc Olise était plus large, et nous avons créé une situation où il était dans un un contre un. Il a montré sa qualité.

La seconde mi-temps sensationnelle d’Olise comprenait un sort de 13 minutes où il a marqué, aidé et frappé le poteau. Le jeune a à lui seul sauvé Crystal Palace de la défaite face à ses adversaires du championnat. Les compétences du jeune peuvent être comparables à celles de Neymar car il provoque des fautes, des cartons et de la frustration de la part des joueurs adverses.

Crystal Palace, actuellement 11e de Premier League, s’appuie sur de jeunes talents comme Eberechi Eze, Connor Gallagher, Marc Guehi, Odsonne Edouard et Michael Olise. Le temps nous dira si cette approche fonctionne pour le club basé à Londres, mais jusqu’à présent, elle a été efficace. La progression rapide d’Olise peut être comparable à celle de son coéquipier Eze, qui a également rejoint les Eagles depuis le championnat.

Photo principale

Intégrer à partir de .