La nouvelle star de la WWE, Gable Steveson, révèle que Brock Lesnar l’a assis pour donner de rares conseils dans une conversation «une fois dans une vie»

Gable Steveson est le prospect le plus apprécié de la WWE, et il a reçu des conseils extrêmement rares de Brock Lesnar lors d’une conversation « unique dans sa vie » avec la légende de la lutte.

Le médaillé d’or olympique a signé avec la WWE il y a quelques mois à peine et a déjà été repêché pour la marque RAW.

.

Gable Steveson a le monde à ses pieds

Comme Lesnar, il est un champion de lutte des poids lourds de la division 1 de la NCAA et ils sont également tous deux originaires de la même université – le Minnesota.

S’adressant à Corey Graves sur le podcast After The Bell, Steveson, 21 ans, a révélé que la Bête incarnée l’avait assis et lui avait offert des conseils de vie.

« Brock, il y a quelque temps, me préparait pour le long voyage qu’il savait que j’allais avoir », a déclaré Steveson.

« Avant même de remporter le titre national, avant de faire ce que je fais maintenant, avant l’or olympique, Brock est venu en première année à l’université et m’a parlé de gagner et d’avoir des amis et d’avoir les bonnes personnes dans le cercle autour de vous.

« Avoir des gars comme ça que vous ne voyez vraiment pas qui sont de grands joueurs et des grands joueurs dans le monde, pour qu’il vienne me faire asseoir et me donner l’essentiel de sa vie et comment il est devenu si réussi et essayer pour le mettre en moi.

Brock Lesnar est revenu à la WWE à SummerSlam

«C’est comme une chose unique dans une vie que vous devez écouter, pas quelque chose que vous craignez. Vous devez prendre ces mots et courir avec eux.

« J’ai pris tout ce qu’il a dit et j’ai couru avec et j’ai fait de mon mieux et je suis ici maintenant, donc ça a l’air plutôt bien je suppose. »

Steveson a rejoint la WWE pour le tout premier contrat NIL de la société. Un « accord NIL » signifie que Steveson sera payé par la WWE pendant qu’il termine ses études.

Ce n’est que cette année que les étudiants-athlètes – comme Steveson – ont été autorisés à commencer à tirer profit de l’utilisation de leur nom, image ou ressemblance alors qu’ils étaient encore à l’école.

Néanmoins, le fait qu’il ait été repêché à RAW signifie que nous pouvons nous attendre à le voir un peu avancer et que le héros olympique vise haut.

« J’adorerais le mélanger avec Roman [Reigns] », a déclaré Steveson. « J’aime vraiment Roman en ce moment et ce qu’il fait, il est parfait et il a le look et la parole, tout en lui est parfait. J’adorerais le mélanger avec lui et évidemment [Brock] Lesnar.

La WWE espère que Gable Steveson pourra être leur prochain Brock Lesnar

« Vous devez avoir deux [wrestlers] qui a remporté les championnats de la NCAA dans notre propre ville. J’adorerais me retrouver face à face avec Brock Lesnar, j’adorerais me retrouver face à face avec Roman Reigns. Ces gars font du bon travail.

«Je suis sur Monday Night RAW donc en ce moment j’aimerais m’occuper de Big E juste parce qu’il est le champion.

«Je cherche un titre, j’ai toujours été ce chercheur de titre. Médaille d’or, championnat NCAA, autre chose.

« Des trucs que j’ai accomplis et j’ai besoin de cette ceinture de la WWE, que ce soit lundi soir ou vendredi soir. J’adorerais être cette personne que les gens regardent et comme je l’ai dit, où que soit Gable, cette émission finit par être parfaite.