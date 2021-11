La nouvelle start-up NFT Gaming fait appel à un éminent directeur de l’exploitation de la blockchain en tant que conseiller principal

Miami, Floride, le 30 novembre 2021,

Miami, FL, 30 novembre 2021 – Une société de jeux blockchain basée en Floride appelée Blue Monster Games vient de recruter Miguel Palencia comme conseiller principal.

Miguel est le directeur des opérations de la Fondation QTUM, l’organisation à l’origine de la crypto-monnaie et de la blockchain QTUM, qui est l’un des meilleurs réseaux de blockchain au monde. De plus, leur crypto-monnaie figure parmi les 100 premières au monde, avec une capitalisation boursière d’environ 1,5 milliard de dollars et des volumes de transactions quotidiens supérieurs à 300 millions de dollars.

Miguel est un vétéran de la crypto-monnaie, avec plus de 8 ans d’expérience dans ce tout nouveau domaine. Il a commencé dans cet espace en tant que mineur de crypto-monnaie en 2013, en créant des pools de minage et en participant à divers projets de crypto-monnaie. En 2016, il a déménagé en Chine pour rejoindre un incubateur blockchain appelé BitSE, qui a produit QTUM et un autre projet notable appelé VeChain.

À partir de là, Miguel a ensuite travaillé avec VeChain pour diriger le développement commercial (et technologique) du projet en Europe. Puis, fin 2017, il a déménagé pour se joindre à l’équipe QTUM, où il travaille depuis.

« Nous sommes vraiment ravis que Mike se joigne à l’équipe. Il a une mine d’informations dans cet espace, et je pense qu’il sera déterminant pour faire passer nos jeux de blockchain au niveau supérieur », a déclaré Joseph Rubin, co-fondateur et PDG de Blue Monster Games.

Cette acquisition fait suite à d’autres événements notables pour les startups de jeux. L’équipe a maintenant levé plus de 5 millions de dollars en prévente pour leur crypto-monnaie appelée RETH, qui est le principal jeton utilitaire associé à leur prochain jeu, Realms of Ethernity.

Realms of Ethernity est un MMORPG métavers, qui intègre la technologie de crypto-monnaie et NFT (jeton non fongible) dans le jeu. Ces types de jeux sont surnommés « play-to-earn » car les utilisateurs peuvent obtenir des récompenses payées en crypto-monnaie pour leur succès dans le jeu.

Blue Monster Games est également le producteur de Kart Racing League, le premier jeu de course de karting NFT au monde. Ce jeu est associé à deux crypto-monnaies : les jetons KRL et l’Essence de la création (ou jetons EOC). Au cours des deux dernières semaines, l’équipe a réalisé des ventes publiques pour ces monnaies numériques, vendant plus de 2,5 millions de dollars en jetons KRL et plus de 1,2 million de dollars en jetons EOC.

La crypto-monnaie KRL est désormais cotée et négociée sur sa première bourse appelée SushiSwap et sera cotée sur de nombreuses autres bourses au cours des prochains mois.

« Ce n’est que le début pour Blue Monster Games », note Rubin. « Ces jeux NFT à gagner sont l’avenir de l’industrie du jeu, et je pense qu’avec Miguel de notre côté, nous sommes bien placés pour reprendre l’espace de jeu blockchain », a poursuivi Rubin.

À propos de Blue Monster Games

Blue Monster Games Inc. est une société basée en Floride qui se consacre au développement de jeux vidéo utilisant la technologie NFT. Ces projets de jeux sont basés sur un modèle de jeu pour gagner, ce qui signifie que les joueurs ont la possibilité de gagner de l’argent dans le jeu.

Blue Monster est le créateur de Kart Racing League, qui propose des personnages 3D NFT qui peuvent être utilisés pour jouer à un jeu de course de kart inspiré de Sonic, gagnant des récompenses pour chaque course remportée. L’équipe travaille également sur un certain nombre de projets différents qui seront annoncés au cours des prochains mois.

