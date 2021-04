La nouvelle station spatiale chinoise est officiellement en orbite – .

Pour le meilleur ou pour le pire, la course à l’espace des années 1960 a vraiment défini quelles nations seraient les principaux acteurs de l’exploration spatiale au cours des décennies suivantes. Les États-Unis et la Russie ont le plus de réalisations à leur actif lorsqu’il s’agit de s’aventurer hors de la Terre, et le reste du monde a passé un long moment à essayer de rattraper son retard. La Chine, en particulier, a vraiment intensifié ses efforts ces derniers temps. Le pays a récemment cloué un atterrissage lunaire de l’autre côté et également une mission de retour d’échantillons depuis la surface lunaire. Maintenant, il fait quelque chose que seuls les États-Unis et la Russie ont fait en lançant le premier morceau de ce qui deviendra la première station spatiale permanente du pays.

Le module dit «Heavenly Harmony» est le premier composant de la nouvelle station spatiale, dont la construction complète prendra de nombreux mois lors de son orbite autour de la Terre. Un rapport publié hier a suggéré que la Chine était sur le point de lancer le module sous peu et qu’elle n’a pas perdu de temps à le faire. Le module a été envoyé dans l’espace à l’aide de l’une des fusées chinoises Longue Marche et, selon les médias d’État, la mission a été un succès.

Top Deal du jour Cette feuille de triche magnétique pour friteuse à air est un incontournable dans chaque cuisine – consultez les critiques d’Amazon! Prix ​​courant: 15,99 $ Prix: 11,45 $ Vous économisez: 4,54 $ (28%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

La Station spatiale internationale a été occupée pendant la grande majorité de ses 22 années en orbite. L’ISS a accueilli des scientifiques de plus d’une douzaine de pays, mais la Chine a été notoirement interdite d’envoyer l’un de ses astronautes là-bas. L’accord a été conclu très tôt pour interdire à la Chine d’accéder à la station spatiale et, bien que la Russie et la Chine soient beaucoup plus amicales l’une avec l’autre qu’elles ne l’étaient il y a deux décennies, les États-Unis ont refusé de reconsidérer leur position selon laquelle la Chine ne devrait pas être autorisée à envoyer des scientifiques. au vaisseau spatial.

La Chine, quant à elle, a rapidement étendu ses efforts d’exploration spatiale, envoyant des missions sur Mars, la Lune et construisant maintenant son propre laboratoire orbital permanent autour de la Terre. Le pays a testé des stations spatiales dans le passé, mais celles-ci sont depuis longtemps tombées hors orbite et ont été détruites. Maintenant, la Chine cherche à construire une maison beaucoup plus stable en orbite, et le lancement du module Heavenly Harmony est la première étape vers la réalisation de cet objectif.

Selon des informations en provenance du pays, la Chine estime qu’il faudra au total 11 missions pour construire et équiper la station spatiale de tout ce dont elle a besoin pour accueillir son équipage initial. Contrairement à la Station spatiale internationale qui peut accueillir six confortablement et jusqu’à huit si nécessaire, la station spatiale chinoise sera initialement capable de supporter jusqu’à trois astronautes à la fois. Ce nombre pourrait changer radicalement à l’avenir si la Chine décidait de construire davantage la station, d’ajouter de nouveaux modules et de nouveaux espaces de vie.

L’agence spatiale chinoise a progressé rapidement dans son objectif de rattraper les États-Unis et la Russie dans la nouvelle course spatiale, et la nouvelle station spatiale devrait être achevée d’ici la fin de 2022.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon sont obsédés par le gadget à 30 $ qui ouvre votre garage avec votre smartphone ou votre voix! Prix: 29,98 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures. Plus récemment, Mike a occupé le poste de rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour du reportage vient juste après sa dépendance au jeu.