La nouvelle statue de LL Cool J dans le Queens joue sa musique via l’énergie solaire

Une nouvelle statue de LL Cool J est arrivé dans le Queens natal du rappeur, New York. Le monument saisissant du MC est livré avec une configuration audio à énergie solaire qui joue sa musique.

La statue de LL, qui réside à Flushing Meadows Corona Park, a été construite par Sherwin Banfield, le sculpteur élevé dans le Queens qui a précédemment commémoré Phife Dawg, Prodigy et Jam Master Jay à la Queens Public Library en 2019.

Le buste en bronze de LL – qui présente son chapeau et sa chaîne emblématiques des années 90 – repose sur une boombox alimentée par le soleil. Le côté de la statue lit la citation anonyme : « Si une tâche est une fois commencée, ne la quittez jamais tant qu’elle n’est pas terminée. Que le travail soit grand ou petit, faites-le bien ou pas du tout.

« En utilisant des techniques traditionnelles de pâte à modeler et une multitude de photographies de référence, j’ai créé mon interprétation artistique de LL, une collaboration d’étapes faciales émergeant d’une base anatomique », a écrit Banfield à propos du projet sur Instagram. « En utilisant mes années de cours sur l’étude des anciennes statues kémétiques, des maîtres gréco-romains et italiens de la Renaissance, je me suis efforcé de modéliser l’essence, la force, le courage, la sensibilité et la détermination de LL dans ce buste de portrait. »

En octobre 2021, LL a rejoint la plateforme virale TikTok, lançant son compte officiel avec une vidéo en hommage à son duo R&B de 2002 « All I Have » avec Jennifer Lopez.

le Clip TikTok est un mashup du clip original des années 2000 et des deux réunis sur la scène Global Citizen le week-end dernier pour reprendre le duo de rupture.

Avec LL, J-Lo a été rejointe par plusieurs stars invitées lors de son concert énergique à Global Citizen à New York, notamment Jadakiss pour son tube signature « Jenny From the Block » et Ja règle pour les tubes du duo « I’m Real » et « Ain’t It Funny ».

Étant donné la prolificité des LL Compte Rock The Bells C’est-à-dire que les fans peuvent s’attendre à beaucoup de contenu de qualité de la part du vétéran du hip-hop devenu acteur sur TikTok.

