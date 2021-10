La nouvelle stratégie de Facebook pour contenir les fuites est filtrée | La technologie

Comme d’autres grandes entreprises technologiques, Facebook essaie de contenir les fuites, mais c’est un objectif très difficile.

Il y a quelques semaines, nous avons vu un cas similaire chez Apple. La société de Tim Cook a envoyé une déclaration menaçant de licenciement à toute personne ayant divulgué des informations et elle s’est retrouvée dans les médias en quelques heures. Quelque chose comme ça s’est produit avec Facebook.

Il semble que cela soit né sur Facebook maintenant après avoir subi les fuites que Frances Haugen fait sur des sujets particulièrement sensibles tels que l’effet qu’Instagram provoque sur les adolescents et leur relation avec la dépression et les suicides.

Pour contenir ce type de cas, des limites sont imposées sur Facebook aux employés qui traitent des sujets les plus sensibles, tels que la sécurité et la politique, comme le rapporte le New York Times. Un changement de stratégie qui a eu lieu jusqu’à présent.

Jusqu’à récemment, Facebook maintenait une communication relativement ouverte entre les différentes sections de l’entreprise, même avec une plateforme où les questions controversées étaient traitées et discutées avec une relative liberté.

Mais compte tenu de la situation actuelle, une série de limites se fixe et changer certains groupes et discussions en espaces privés. Comme Facebook l’a informé ses employés : « Des discussions sensibles sur l’intégrité auront lieu à l’avenir dans des forums fermés et sélectionnés.

Dans Engadget, ils parlent aussi de la inconfort des employés et inquiétude quant à l’isolement des équipes travailler sur des questions importantes. Ils pensent que cela peut « faire plus de mal que de bien ».

Comme on le voit, ceux qui sont touchés par ces nouvelles mesures, les mêmes salariés, Ils n’ont pas tardé à filtrer les changements sur un média aussi important que le New York Times. Contenir ce type d’informations qui donnent une mauvaise image est une tâche très compliquée que pratiquement aucune entreprise n’accomplit. Un autre front sur Facebook, qui n’est jamais loin de la polémique.