La nouvelle stratégie de la Roma donne l’avantage à Mourinho sur Man Utd pour le transfert de Boubacar Kamara

Manchester United et Newcastle ont encore reculé dans la course à Boubacar Kamara après qu’un nouveau rapport a révélé pourquoi les Roms sont les principaux candidats pour le signer.

Kamara est une cible de milieu de terrain pour Man Utd et Newcastle avant la fenêtre de transfert de janvier. Le Marseillais est en fin de contrat à la fin de la saison et pourrait négocier son prochain déménagement de manière imminente.

Newcastle est des admirateurs de longue date sans parvenir à conclure un accord. Leur nouvelle richesse peut cependant leur donner plus d’optimisme.

Man Utd, cependant, a essayé de perturber leurs plans après avoir identifié Kamara comme leur propre cible idéale.

Mais un rapport publié mardi a révélé Les Roms sont désormais en position de force pour prendre Kamara. L’ancien patron des Diables rouges, Jose Mourinho, veut renforcer son milieu de terrain et le joueur de 22 ans pourrait être la solution dont il a besoin.

À l’époque, on affirmait que les bonnes relations de la Roma avec Marseille pourraient en faire des favoris. En effet, l’équipe italienne avait déjà prêté Pau Lopez et l’ex-membre de Leicester Cengiz Under à leurs homologues français cet été.

Maintenant, Calciomercato spécule qu’il pourrait revenir pour les aider. En plus du duo prêté, Marseille a également manifesté son intérêt pour le milieu de terrain de la Roma Amadou Diawara.

Le nouveau rapport affirme qu’en offrant une remise sur les transferts permanents obligatoires pour Lopez et Under, ou en donnant Diawara dans l’autre sens, Roma pourrait obtenir la meilleure offre pour Kamara.

Dans l’état actuel des choses, Marseille veut entre 18 et 20 millions d’euros pour le Français. C’est trop élevé pour les Roms à l’heure actuelle, d’où leur travail pour réduire les évaluations.

Calciomercato ne donne aucune indication quant à savoir s’il est encore possible pour Man Utd ou Newcastle de détourner un accord.

La poursuite de la Roma contre Boubacar Kamara affectée par le transfert d’Arsenal

Cependant, ce qu’ils ajoutent, c’est que Kamara est devenu la principale cible de la Roma pour le milieu de terrain en raison de leur poursuite d’Ainsley Maitland-Niles d’Arsenal.

Il a été récemment révélé que Les Roms étaient en pourparlers pour Maitland-Niles. Maintenant, on pense qu’un accord pour janvier est proche. Le milieu de terrain polyvalent ou l’arrière latéral devrait quitter Arsenal en prêt à l’équipe italienne.

Ce faisant, la Roma utilisera son allocation d’ajouts non européens à son équipe après avoir également pris un autre Anglais, Tammy Abraham, cet été.

Cela exclurait un accord pour quelqu’un comme Ruben Loftus-Cheek de Chelsea ou Harry Winks de Tottenham, tous deux liés au club de Serie A.

Par conséquent, l’international français des moins de 21 ans Kamara est devenu leur principale cible de milieu de terrain. En outre, il a également dépassé le milieu de terrain autrichien de Hoffenheim Florian Grillitsch.

Grillitsch, un autre joueur hors contrat en 2022, est toujours une option pour eux. Mais il était également auparavant lié à Newcastle et Tottenham Hotspur.

Il est peut-être moins cher que Kamara, mais les Roms se concentrent toujours sur ce dernier pour le moment. On ne sait pas encore si Grillitsch est toujours sur le radar de Newcastle.

