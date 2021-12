La nouvelle surface de la piste de Djeddah rendra le premier événement « très compliqué »

Au sommaire : Pierre Gasly estime que le premier Grand Prix d’Arabie Saoudite sera « très compliqué » à piloter en raison du manque d’adhérence offert par la nouvelle surface.

En bref

La surface de Djeddah sera « très compliquée » – Le pilote de GaslyAlphaTauri Gasly s’attend à ce que les pilotes de F1 aient du mal sur le nouveau circuit de la corniche de Djeddah lors du premier Grand Prix d’Arabie saoudite de ce week-end.

« À en juger par ce que j’ai vu sur le simulateur, l’Arabie saoudite sera extrêmement rapide, avec un grand nombre de virages à très grande vitesse, dont certains aveugles », a déclaré Gasly.

« Je pense que ça va être très compliqué du point de vue de la conduite et il y aura le défi supplémentaire que la surface de la piste soit complètement nouvelle. Aucune voiture n’a jamais couru dessus, il n’y aura pas de panne de caoutchouc et probablement de l’huile sortira encore du tarmac, ce qui se passe normalement sur un nouveau circuit. Nous envisageons donc un circuit urbain avec une adhérence assez faible, ce qui est un nouveau défi car personne n’a de données sur la piste.

Mazepin a hâte de développer une voiture pour la première fois

Nikita Mazepin a déclaré qu’il était impatient de jouer un rôle actif dans le développement d’une voiture tout au long d’une saison pour la première fois de sa carrière de pilote en 2022.

Mazepin rejoindra Mick Schumacher à Haas pour la saison 2022 de F1. Après une campagne de recrues difficile où Haas a choisi de ne pas développer sa voiture 2021 pour consacrer des ressources à la saison 2022, Mazepin se dit ravi de pouvoir avoir une influence sur le développement de la voiture de l’année prochaine.

« Être réellement dans le mix en Formule 1, avoir une voiture où vous avez une certaine influence sur l’amélioration au cours de l’année et en vous concentrant sur le maintien et l’amélioration des performances, peut-être, pendant la première partie de la saison et vers la seconde est un défi que je n’ai jamais pu ressentir dans d’autres catégories », a déclaré Mazepin.

« C’est quelque chose que je suis très heureux de pouvoir avoir cette chance. »

De Vries « remporte » une simulation de course d’essai de Formule E

Alors que les essais de pré-saison pour la Formule E se poursuivaient sur le circuit Ricardo Tormo de Valence, Antonio Felix da Costa a été le plus rapide de la séance du matin pour Techeetah, avant que Stoffel Vandoorne ne place Mercedes en tête des temps de l’après-midi.

Pour aider à orienter les équipes et les pilotes vers les nouvelles règles de temps supplémentaire de la saison à venir en cas de voiture de sécurité pendant une course, une course simulée a eu lieu qui a vu Nyck de Vries prendre le drapeau à damier en premier, devant son coéquipier Vandoorne.

Alice Powell a participé pour la première fois à la course du jour pour Envision dans le cadre de son rôle de pilote de développement pour l’équipe.

Des médias sociaux

Publications notables de Twitter, Instagram et plus :

Une piste de 27 virages couvrant 6,1 kilomètres, mais les pilotes seront à fond sur 79 % de sa longueur, Plus de détails sur le nouveau circuit de la corniche de Djeddah : https://t.co/QHuXMoOPeH #F1 #SaudiArabianGP – . (@racefansdotnet) 30 novembre 2021

Jack Doohan remplacera Richard Verschoor pour les deux derniers tours. À Djeddah et Yas Marina, Doohan fera équipe avec son collègue diplômé de F3 Clément Novalak. Richard se retire en raison de problèmes de financement. Nous avons eu une excellente saison ensemble où il a remporté sa première course de F2 à Silverstone pic.twitter.com/46wX55YhZO – MP Motorsport (@OfficialMPteam) 29 novembre 2021

Djeddah est différente 😉 Pour la 1ère fois en #F1, au-dessus des garages des stands, le nom de chaque pilote est présenté en calligraphie anglaise et arabe, soulignant la culture unique de l’Arabie saoudite ! ?? Que pensez-vous de la conception? 🙌#SaudiArabianGP #OvertakeTheFuture pic.twitter.com/g1PIXu4n81 – F1 stc GP d’Arabie saoudite (@SaudiArabianGP) 30 novembre 2021

Aucune puissance maximale ne fonctionne pour moi aujourd’hui, ce qui est d’environ 2 secondes. Beaucoup de literie de frein et de vérification pour la saison 😎 Malgré tout, j’ai adoré être de retour dans une voiture @FIAFormulaE ! @Envision_Racing #FormulaE pic.twitter.com/ww9C1licMc – Alice Powell (@alicepowell) 30 novembre 2021

Dites bonjour à ma nouvelle maison! L’endroit n’est pas encore fini mais je vivrai ici à Monaco quand je ne serai pas à l’usine ou sur la piste l’année prochaine. Je reçois les clés à la fin du mois prochain, j’espère donc emménager bientôt. Vraiment excité pour ce prochain chapitre! pic.twitter.com/rsYCcbXXls – Lando Norris (@LandoNorris) 30 novembre 2021

En ce jour dans le sport automobile

