La nouvelle Surface Pro 8 est déjà une réalité, Microsoft mise sur une connectivité USB C compatible avec Thunderbolt et écran 120Hz | La technologie

Le jour est venu, Microsoft a enfin présenté ses nouveaux appareils. Celui qui dirige est la nouvelle Surface Pro 8 avec des améliorations en termes d’écran, de connectivité et d’autonomie.

Le rendez-vous avec Microsoft est aujourd’hui et l’événement a commencé en beauté, les coups à la poitrine n’ont pas manqué de la part de ceux de Redmond lorsqu’il s’agit de compter toutes les améliorations qui viendront avec leurs nouveaux appareils. Ce qu’ils ont présenté, ce sont plusieurs convertibles, le premier le Surface Pro 8, le Surface Go et, en plus, la surprise d’une souris écologique et son mobile à deux écrans.

La vérité est qu’ils n’ont pas surpris à un niveau général et que de nombreuses données sur les appareils Microsoft ont été divulguées avant le lancement des appareils. Mais maintenant, nous connaissons tous les détails de ces nouveaux produits, commençons donc par leur appareil le plus complet.

Microsoft Surface Pro 8, améliorations de l’écran et de la connectivité

