La nouvelle tablette Android a une excellente fonctionnalité jamais vue sur aucun autre rival – .

Lenovo a annoncé une variété de nouveaux produits avant le principal événement du Mobile World Congress de cette année qui se déroule dans un format modifié à Barcelone, notamment de nouveaux ordinateurs portables Windows 10, plusieurs accessoires Go passionnants et une toute nouvelle génération de tablettes Android. La société lance chaque année de nouvelles tablettes Android et la dernière génération comprend plusieurs appareils qui répondront à différents besoins, notamment les Yoga Tab 13, Yoga Tab 11, Tab P11 Plus, Tab M8 et Tab M7. Au sommet de la pile se trouve le premier, le Yoga Tab 13 de 13 pouces, qui contient une fonctionnalité inédite sur les iPad ou autres tablettes Android. La grande tablette Android peut être utilisée comme un écran portable qui peut être facilement connecté à un ordinateur portable ou de bureau.

L’astuce unique de la Yoga Tab 13 est possible grâce à quelques fonctionnalités distinctes disponibles sur les appareils Yoga. Tout d’abord, la tablette dispose d’un support intégré qui propose différents modes de fonctionnement. Le support peut également servir de support, vous pouvez donc accrocher efficacement la tablette à un endroit désigné sur le mur. Outre la béquille/le support pratique, la tablette dispose d’un port micro HDMI qui peut être utilisé pour transformer la tablette en un moniteur portable pratique.

Lenovo Yoga Tab 13 utilisé en mode affichage. Source de l’image : Lenovo

L’écran a un revêtement anti-empreintes digitales et prend en charge une résolution Full HD, 400 nits de luminosité et une gamme de couleurs 100 % sRGB, et la batterie dure environ 12 heures. En mode Android, la tablette prend également en charge la saisie au stylet.

La Yoga Tab 13 est censée offrir une expérience Android haut de gamme grâce au processeur Snapdragon 870 et 8 Go de RAM LPDDR5 qui l’alimente. Les autres spécifications incluent une caméra frontale de 8 mégapixels, la prise en charge du Wi-Fi 6, quatre haut-parleurs JBL et le son Dolby Atmos. La tablette gère également l’espace de divertissement récemment dévoilé de Google, réunissant plusieurs options de divertissement sous un même toit.

Lenovo Yoga Tab 13 a une béquille qui peut être utilisée comme cintre.

Le Yoga Tab 13 coûtera 679,99 $ lorsqu’il commencera à se vendre dans les magasins en juillet. Cependant, aucune des autres nouvelles tablettes Lenovo n’offrira la même fonctionnalité de deuxième écran. Et tous sont beaucoup plus abordables.

La Yoga Tab 11 est dotée d’un écran 2K de 11 pouces, d’un processeur octa-core MediaTek Heli G90T, d’une mémoire UFS, d’une prise en charge du stylet et du LTE en option. Il est également livré avec Google Kids Space préchargé, une version de Entertainment Space qui propose un contenu adapté à un public plus jeune.

Lenovo Yoga Tab 11 avec stylet Lenovo Precision Pen 2 en option. Source de l’image : Lenovo

Le P11 Plus contient le même écran de 11 pouces et le même processeur G90T que le Yoga Tab 11. Il dispose également de 6 Go de RAM, d’un son stéréo à quatre haut-parleurs avec Dolby Atmos et d’une autonomie pouvant atteindre 12 heures. L’accessoire Lenovo Keyboard Pack est facultatif.

Tablette Lenovo Tab P11 Plus avec clavier. Source de l’image : Lenovo

Le plus petit Yoga Tab 11 est au prix de 319,99 $ et sort en août, aux côtés du Tab P11 Plus de 259,99 $. Les Tab M8 et M7 d’entrée de gamme de 3e génération arriveront plus tard cette année, bien que ce ne soit que ce dernier qui frappe les magasins américains (109,99 $ en juillet).

Source de l’image : Lenovo

Lenovo a également annoncé lundi un tout nouvel appareil Smart Clock 2 à 89,99 $ qui prend en charge Google Assistant et une station de chargement sans fil. Plus de détails sur les nouvelles tablettes Android de Lenovo sont disponibles sur ce lien.

