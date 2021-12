La nouvelle tablette Xiaomi fait irruption sur le marché et elle peut désormais être la vôtre à partir de seulement 352 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

La nouvelle tablette Xiaomi Pad 5 est arrivée pour faire exploser le marché. Star de la marque par excellence, vous pouvez désormais vous en procurer pour un prix très alléchant.

Si vous cherchez un cadeau technologique pour ce Noël, arrêtez de penser : Xiaomi et POCO sont les meilleures options, car ils ont les meilleures caractéristiques pour devenir les protagonistes de cette période de Noël.

Parmi les cadeaux technologiques de Xiaomi se trouve sa nouvelle tablette : Xiaomi Pad 5, qui est venu éclater le marché – et y parvient. Une tablette à l’honneur qui fait face à l’iPad d’Apple et qui peut désormais être la vôtre à partir de 352 euros sur Aliexpress.

Bien que de nombreux magasins en Espagne le vendent, le Xiaomi Mi Pad 5 est moins cher sur AliExpress, qui propose également une expédition rapide depuis l’Europe, sans douane.

Comme d’habitude dans Aliexpress, le prix varie en fonction de la couleur, du modèle et des accessoires que vous choisissez, mais le prix minimum de 352 euros pour la tablette standard avec 6 Go de RAM et 128 Go de ROM c’est pas mal du tout. Vous pouvez aussi l’acheter sur Amazon avec ces mêmes avantages pour 419 euros, et il arrivera plus ou moins en même temps que sur Aliexpress, à la mi-janvier.

Et est-ce que ça vaut le coup ? Beaucoup. Puissance pure, résolution 2K, charge rapide… Avec toutes ses fonctionnalités, la Xiaomi Pad 5 s’est avérée être la tablette parfaite pour de nombreuses tâches, notamment pour jouer à des jeux vidéo. Car, en plus, il suppose de garder à l’intérieur un processeur Snapdragon 860 octa-core.

Il ne fait aucun doute que l’iPad d’Apple est la tablette de référence sur le marché, cependant, dans le monde Android, il existe des alternatives bon marché qui sont également très compétitives en termes de prix et de performances.

Montez un écran LCD de 11 pouces avec une résolution 2K 2 560 x 1 600 pixels. A cela s’ajoutent plusieurs technologies qui offrent une image nette et vibrante, telles que HDR10, TrueTone et Dolby Vision. Et il a MIUI fo Pad, sa propre interface adaptée aux tablettes, dans le putain de style iPadOS. Mais le plus impressionnant, c’est que bénéficie d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Pour prendre au maximum soin de cet écran, la tablette il est compatible avec Xiaomi Smart Pen, un complément très intéressant qui permet de prendre des notes à main levée, de dessiner et, pourquoi pas, de jouer à quelques jeux avec un stylo électronique qui offre 4096 niveaux de pression. Si vous ne souhaitez pas utiliser le crayon pendant vos jeux, vous pouvez toujours le placer sur le côté de la tablette pour l’avoir toujours à portée de main.

Tablette Android 11 pouces avec résolution 2K. Processeur Snapdragon 860 avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Et oubliez d’être raccroché : la tablette Xiaomi Pad 5 a une batterie infinie de 8 720 mAh, afin que vous puissiez profiter des sessions de jeu les plus marathoniennes sans problème. Et la charge ? Une charge rapide de 33W. C’est-à-dire de 0 à 100 % en un peu plus d’une demi-heure.

Comme vous pouvez le voir, il y a plus qu’assez de raisons de choisir la tablette Xiaomi Pad 5 par rapport aux autres, et encore plus maintenant que vous l’avez sur Aliexpress à partir de 352 euros. Bien sûr, il s’agit d’une offre ponctuelle qui durera quelques jours, nous vous recommandons donc d’en profiter le plus tôt possible.

