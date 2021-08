La nouvelle technologie BattlEye de Destiny 2 pourrait affecter les performances sur PC

Bungie a ajouté une nouvelle mesure anti-triche avec Destin 2 la mise à jour 3.3.0 appelée BattlEye, qui, selon elle, lui permettra de détecter plus de tricheurs actifs.

Bien que la nouvelle technologie ne soit pas une “solution miracle”, le studio affirme qu’il ne s’agit que d’une étape supplémentaire pour lutter contre les tricheurs et améliorer les méthodes de détection et d’interdiction.

Étant donné que BattlEye nécessite des ressources système supplémentaires, sur PC, vous remarquerez peut-être une réduction des images et des performances après la mise en ligne de la mise à jour. Le nouveau service augmentera également le démarrage initial du jeu, mais le pilote ne s’exécute que pendant l’exécution de Destiny.

La technologie se lancera avec l’interdiction automatique désactivée pendant que l’équipe surveille la balance dans le jeu en direct pour assurer la précision. Une fois satisfait que les choses fonctionnent correctement, le système pourra émettre des interdictions sans examen manuel avant la mise en ligne du Jugement d’Osiris le 10 septembre.

Il a été noté que certains logiciels seront incompatibles avec BattlEye, mais ne causeront pas de bans. La technologie peut bloquer certains logiciels et vous empêcher de lancer le jeu pendant son exécution, ou vous le kick temporairement s’il détecte le logiciel après le lancement de Destiny 2.

En dehors de la technologie, Bungie continuera d’intenter des poursuites judiciaires contre les fraudeurs et gardera un œil sur ce que le studio définit comme “un échange gagnant”. L’échange de gains, c’est lorsque les joueurs accordent intentionnellement à d’autres joueurs des gains dans des activités PvP.

“Cela inclut, mais sans s’y limiter, la manipulation du matchmaking par quelque moyen que ce soit pour forcer le match avec des adversaires spécifiques ou la coordination avec des adversaires pour fournir des victoires incontestées”, a déclaré Bungie. « Nous ciblons maintenant les joueurs pour les interdictions qui s’engagent activement dans le trading de gains.

“Notre objectif ultime est de protéger l’environnement compétitif du PVP en supprimant la possibilité de contourner les efforts déployés par les joueurs pour gagner des récompenses. Soyez juste, gardez les choses propres.”

Hier, Bungie a annoncé une date de sortie ainsi que quelques informations sur la prochaine extension du jeu, The Witch Queen. La nouvelle extension s’accompagne d’une nouvelle fonctionnalité d’artisanat, d’une nouvelle destination, d’ennemis imprégnés de lumière et de nouveaux défis tels qu’une nouvelle activité de matchmaking à six joueurs, un nouveau raid au cœur d’un navire pyramidal coulé, et plus encore.

The Witch Queen sortira le 22 février.