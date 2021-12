La nouvelle technologie de batterie de Xiaomi offre la même taille de batterie mais plus de capacité

Eric Zeman / Autorité Android

Xiaomi a annoncé une nouvelle technologie de batterie pour ses smartphones. Cela permettra une capacité supérieure de 10 % pour le même volume de batterie. Attendez-vous à une production en série de cette technologie au second semestre 2022.

La capacité de la batterie a progressé à pas de géant depuis le début des années 2010, lorsqu’il n’était pas rare de voir des batteries d’une capacité de 2 000 mAh ou beaucoup moins. Ces jours-ci, 4 000 mAh ont tendance à être le minimum pour de nombreuses marques, mais Xiaomi a maintenant annoncé une nouvelle technologie qui lui permet de compresser encore plus de capacité dans la même taille de batterie.

La société a annoncé une nouvelle technologie de batterie (h/t : Xiaomi sur Weibo) qui maintient le même volume de batterie mais augmente la capacité jusqu’à 10 %. Ceci est rendu possible grâce à la nouvelle technologie de batterie à haute teneur en silicium, offrant une triple augmentation de la teneur en silicium de la batterie, ainsi qu’un emballage amélioré et une puce dite « Jauge de carburant ».

Plus précisément, Xiaomi dit que la durée de vie de la batterie peut être augmentée de 100 minutes avec la nouvelle technologie. Nous supposons que cela dépend de la capacité de la batterie du téléphone et d’autres facteurs (par exemple, s’il a un taux de rafraîchissement élevé, le type de chipset, etc.).

Quand verrons-nous cette technologie?

Xiaomi dit que sa nouvelle technologie de batterie sera produite en série au cours de la seconde moitié de 2022. Cette chronologie suggère que nous verrons les premiers appareils commerciaux avec la technologie à la fin de 2022 ou au début de 2023. Donc, vous ne verrez pas ceci sur la série Xiaomi 12 pour l’instant.

Cela ressemble toujours à une mise à niveau plutôt bienvenue, en particulier à l’ère d’aujourd’hui où la 5G et les écrans à taux de rafraîchissement élevé épuisent encore plus la batterie. Cela devrait également être une aubaine pour les appareils comme les appareils pliables à clapet, qui ont tendance à avoir des batteries plus petites que les smartphones conventionnels. Cela pourrait également conduire à des téléphones conventionnels légèrement plus fins ou plus petits, car la société pourrait théoriquement réduire légèrement la capacité tout en offrant la même autonomie de batterie qu’auparavant.

