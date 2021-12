La nouvelle technologie de batterie de Xiaomi pourrait augmenter la capacité de 10%

Ces nouvelles batteries intelligentes plus durables arriveront l’année prochaine

Xiaomi s’est rendu sur Weibo hier pour annoncer une « percée » dans sa technologie de batterie. Et contrairement à la plupart des nouvelles hyperboliques que nous entendons habituellement sur la science des batteries, ces gains semblent réalistes. L’entreprise dit même que la production commencera dès l’année prochaine.

Selon une traduction automatique du post Weibo (via Google Lens), la nouvelle technologie de batterie promet une augmentation de 10 % de la capacité pour le même volume donné grâce à une augmentation de la teneur en silicium des électrodes et à une technologie d’emballage améliorée qui rétrécit et plie les circuits de commande pour s’asseoir au ras du haut de la batterie, plutôt que de se projeter. En bref, cela correspond à plus de puissance dans un boîtier plus petit.

Regarde la différence? Le contrôleur (ce rabat noir) est maintenant aligné avec le dessus, économisant un peu d’espace.

Cela signifie qu’un téléphone avec une batterie de 4 000 mAh, par exemple, pourrait à l’avenir insérer 4 400 mAh dans le même espace physique. En plus de cela, une sorte de « puce de jauge de carburant » (c’est une traduction automatique, elle pourrait avoir un autre nom) offre une sécurité et une longévité accrues de la batterie, avec une fonctionnalité intégrée pour prendre en charge une charge intelligente de nuit. De nombreux smartphones récents peuvent empêcher une batterie d’atteindre 100% jusqu’à ce qu’ils s’attendent à ce que vous la retiriez du chargeur le matin pour réduire l’usure inutile de la batterie pendant la nuit, mais Xiaomi apporte cette technologie directement au contrôleur de batterie lui-même. Il dispose également d’autres fonctionnalités de sécurité, telles que la gestion de la température intégrée et d’autres analyses connectées.

D’autres technologies de batterie comme le graphène commencent enfin à apparaître dans les produits de consommation, bien qu’elles ne soient pas toutes très bonnes. Cependant, la technologie de charge pour les recharger s’améliore également. Il y a quelques mois, Xiaomi a déployé sa nouvelle technologie de charge de 120 W – c’est assez rapide, mais tous les téléphones Xiaomi ne l’ont pas pris en charge à cette vitesse maximale. Nous avons également la nouvelle norme USB Power Delivery qui peut fournir jusqu’à 240 W via un câble USB-C.

Tous les deux mois, nous entendons de grandes promesses et des articles scientifiques expliquant comment certaines nouvelles technologies offriront une densité et une puissance de batterie ridicules. Rarement ces technologies fonctionnent réellement. Bien que la technologie des batteries se soit beaucoup améliorée au fil des ans, il s’agit d’une série d’améliorations lentes et régulières. Les gains de 10 % de Xiaomi ici ne sont pas énormes, mais ils pourraient en fait aboutir à quelque chose que vous achèterez. Xiaomi dit que la fabrication de ses nouvelles batteries commencera au second semestre de l’année prochaine.

