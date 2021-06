La nouvelle technologie de batterie peut charger votre smartphone en moins de 5 minutes – .

Étant donné que les progrès de la recherche sur les batteries se produisent généralement lentement sur des périodes prolongées, la plupart des améliorations de la durée de vie de la batterie que nous constatons avec les nouveaux smartphones ont tendance à être incrémentielles et modestes. Cela dit, si nous prenons du recul et comparons, par exemple, un iPhone actuel à un iPhone d’il y a sept ans, les améliorations de la durée de vie de la batterie et des vitesses de charge deviennent beaucoup plus claires.

En termes simples, la recherche sur les batteries est une tâche ardue, mais les chercheurs consacrent encore d’innombrables heures à dénicher de nouvelles percées. À ce stade, une équipe de chercheurs de l’Université de Cambridge a récemment développé une nouvelle technologie pour les batteries lithium-ion – les mêmes que celles utilisées pour alimenter les smartphones – qui pourraient potentiellement charger des appareils en aussi peu que cinq minutes.

Meilleure offre du jour Amazon a oublié de mettre fin à cette offre Prime Day la plus vendue qui obsède les acheteurs ! Prix ​​catalogue : 29,98 $ Prix : 20,98 $ Vous économisez : 9,00 $ (30 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

L’un des problèmes avec la charge rapide d’une batterie lithium-ion est qu’elle peut surchauffer ou exploser si la charge devient trop agressive. En conséquence, les chercheurs de Cambridge ont trouvé un moyen de déterminer en temps réel dans quelle mesure les cellules de la batterie peuvent recevoir une charge. À son tour, la charge peut être augmentée jusqu’à une limite appropriée sans détruire la batterie elle-même.

L’Indépendant écrit :

La méthode, publiée mercredi dans la revue Nature, permet aux chercheurs d’identifier les “limites de vitesse” pour les cycles de charge dans les batteries, puis de trouver des moyens de maximiser leur potentiel. “Nous avons constaté qu’il existe différentes limites de vitesse pour les batteries lithium-ion, selon qu’elles se chargent ou se déchargent”, a déclaré le Dr Ashkay Rao du laboratoire Cavendish de Cambridge, qui a dirigé la recherche. « Lors de la charge, la vitesse dépend de la vitesse à laquelle les ions lithium peuvent traverser les particules de matière active. Lors de la décharge, la vitesse dépend de la vitesse à laquelle les ions sont insérés sur les bords. Si nous pouvions contrôler ces deux mécanismes, cela permettrait aux batteries lithium-ion de se charger beaucoup plus rapidement. »

Cela signifie-t-il que nous pourrions voir des vitesses de charge incroyablement rapides sur les appareils à venir comme l’iPhone 13 d’Apple ou le dernier et le meilleur de Samsung ?

Pas assez.

La recherche porte davantage sur ce que la prochaine génération de technologie de batterie peut apporter à la table. Néanmoins, il est encourageant de constater que nous ne sommes toujours pas près d’atteindre un plafond en matière d’innovation technologique.

À ce stade, cela me rappelle qu’Apple a présenté son processeur M1 en novembre 2020. Lorsqu’Apple a présenté pour la première fois certains des points forts des performances de la puce, de nombreuses personnes étaient naturellement sceptiques. En effet, certaines des améliorations de performances dont Apple se vantait semblaient presque trop belles pour être vraies. Mais il s’est avéré qu’une fois que les premières critiques de M1 ont commencé à arriver, il est devenu clair que l’innovation d’Apple était vraiment révolutionnaire. En fait, le processeur M1 s’est avéré si convaincant qu’il a contribué à une augmentation des ventes de Mac au cours des derniers mois.

Pendant ce temps, la rumeur veut qu’Apple prépare déjà les livraisons de son processeur M2 et que la puce de nouvelle génération pourrait commencer à apparaître dans les nouveaux modèles de MacBook dès le second semestre de cette année.

Meilleure offre du jour Comment cette barre de son la plus vendue est-elle à seulement 39 $ sur Amazon ?! Prix ​​catalogue : 49,99 $ Prix : 39,00 $ Vous économisez :10,99 $ (22%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission