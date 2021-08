La nouvelle technologie de caméra selfie sous-écran d’Oppo promet une grande mise à niveau

in

TL;DR

Oppo a révélé la technologie de caméra selfie sous-écran de nouvelle génération. La technologie permet un écran beaucoup plus net, y compris la zone au-dessus de la caméra. Le fabricant affirme avoir également mis en œuvre plusieurs algorithmes pour réduire le flou et l’éblouissement.

Oppo a été l’une des premières marques à présenter des caméras selfie sous l’écran sur les smartphones, révélant son approche de la technologie à la fin de 2019. Nous avons depuis vu ZTE sortir deux appareils avec cette technologie, tandis que Samsung devrait l’offrir sur le Galaxy Z Fold 3 bientôt aussi.

Aujourd’hui, Oppo a fait un pas de plus vers un produit commercial en révélant sa technologie de caméra selfie sous-écran de nouvelle génération. Le fabricant chinois affirme avoir résolu les problèmes liés à une qualité d’écran incohérente dans la zone située au-dessus de l’appareil photo, une mauvaise qualité d’image due à l’écran bloquant l’appareil photo, etc.

Un affichage plus net

L’un des plus grands défis avec les caméras selfie sous-écran est que les écrans ne peuvent pas être trop denses en pixels, car la lumière doit toujours s’adapter entre les espaces en pixels et frapper la caméra sous-jacente. Nous avons vu certains téléphones offrir moins de pixels dans la zone de l’écran au-dessus de l’appareil photo, mais cela peut entraîner une apparence de brume.

Cependant, Oppo a réduit la taille des pixels sur l’écran sans réduire le nombre de pixels réels. Cela permet un affichage de 400 PPI, même dans la zone au-dessus de la caméra.

Un autre ajustement matériel majeur est que la marque a remplacé le câblage d’écran traditionnel par un câblage plus fin et transparent. Cela devrait se traduire par “une qualité d’affichage beaucoup plus fine avec une expérience visuelle plus fluide”.

Oppo dit qu’il a également introduit un circuit de pixel un à un (par opposition à un circuit de pixel pour deux pixels vu dans l’industrie maintenant) pour une meilleure précision, couleur et luminosité de l’écran. De plus, il indique que plusieurs ajustements ont abouti à un écran avec une durée de vie 50 % plus longue.

Qu’en est-il de la qualité de l’image ?

La qualité de l’image est une préoccupation majeure avec les caméras selfie sous-écran, car nous avons déjà vu le ZTE Axon 20 fournir des selfies semblables à une caméra avec un objectif taché. Mais Oppo dit avoir développé des algorithmes d’IA pour le HDR, la balance des blancs et la réduction de la diffraction dans le but de réduire les problèmes tels que le flou et l’éblouissement.

“Oppo a également formé son modèle de réduction de la diffraction de l’IA en utilisant des dizaines de milliers d’images pour contrôler les problèmes causés par la diffraction à la source lumineuse, permettant aux utilisateurs de capturer des images plus claires et plus naturelles”, a déclaré la société. Il a également publié un exemple d’image prise avec un prototype de téléphone contenant la nouvelle technologie. Découvrez-le ci-dessous.

L’échantillon semble assez solide, bien que nous remarquions une petite lumière parasite en haut. Espérons que ce ne soit pas un problème constant en plein jour. Nous pensons cependant que le vrai test se produira dans des situations d’éclairage mixtes, car c’est à ce moment-là que la caméra selfie sous-écran du ZTE Axon 20 semble s’effondrer.

Oppo n’a révélé aucun plan spécifique pour lancer un téléphone commercial avec cette technologie, disant simplement qu’il continuerait à développer le matériel et les algorithmes. Donc, vous ne voudrez peut-être pas retenir votre souffle pour un lancement de si tôt.

Quel type de caméra selfie préférez-vous ? Faites-le nous savoir via le sondage ci-dessous.