La nouvelle technologie de caméra sous-écran d’OPPO promet une expérience plein écran «sans compromis»

En septembre de l’année dernière, ZTE a lancé le premier téléphone au monde doté d’une caméra sous-écran. Alors que la technologie semblait prometteuse, elle était en proie à plusieurs problèmes majeurs, notamment une mauvaise qualité d’image et une qualité d’affichage incohérente dans la zone située juste au-dessus de la caméra sous l’écran. OPPO a maintenant dévoilé sa technologie de caméra sous-écran de nouvelle génération, qui apporte plusieurs améliorations majeures et promet de porter l’expérience plein écran à de nouveaux niveaux.

Pour résoudre les défis techniques qui ont affecté les technologies de caméra sous-écran de première génération, OPPO a apporté plusieurs modifications à la conception de la structure et développé des algorithmes d’IA avancés. La “géométrie de pixels innovante” de l’entreprise permet de réduire la taille de chaque pixel sans réduire le nombre de pixels. Cela garantit une densité de pixels de 400 PPI même au-dessus de la zone de la caméra.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

OPPO utilise également un matériau de câblage d’écran transparent, qui serait 50 % plus fin que le câblage traditionnel et capable de fournir une expérience visuelle similaire à celle des meilleurs téléphones Android. Pour une luminosité et une chromaticité améliorées, le nouveau prototype de caméra sous-écran d’OPPO utilise une technologie d’écran propriétaire.

Contrairement aux solutions existantes, qui utilisent un circuit de pixel pour piloter deux pixels, la solution d’OPPO utilise chaque circuit de pixel pour piloter un seul pixel. Combinée à la technologie de compensation algorithmique de la société, la technologie garantit un écart de luminosité et de chromaticité de seulement 2%. En plus de fournir une expérience plus immersive, OPPO affirme que son circuit de pixels “1 pour 1” et son algorithme d’optimisation peuvent également aider à prolonger la durée de vie de l’écran jusqu’à 50%.

Pour améliorer la qualité de l’image de la caméra, les instituts de recherche américains d’OPPO ont créé de nouveaux algorithmes d’IA qui peuvent “réduire” l’éblouissement et le flou de l’image. OPPO affirme que son modèle de réduction de la diffraction de l’IA a été formé à l’aide de milliers d’images pour permettre aux utilisateurs de capturer des selfies plus clairs et plus naturels.

Malgré plusieurs améliorations, il semble que la nouvelle technologie de caméra sous-écran d’OPPO ne soit pas encore prête pour les heures de grande écoute. OPPO dit qu’il optimisera davantage la technologie “dans le but final d’apporter un véritable système de caméra sous-écran plein écran aux utilisateurs du monde entier”.

Passer à la personnalisation

Google Tensor SoC : tout ce que vous devez savoir

Google est sur le point de déployer son premier chipset personnalisé pour le prochain Pixel 6. Voici ce que vous devez savoir sur le Tensor SoC et pourquoi vous devriez être enthousiasmé par le Pixel 6.

Bonjour Moto

Ce sont les meilleurs téléphones Motorola que vous pouvez acheter

Motorola a gagné une légion de nouveaux fans lorsqu’il a redémarré sa ligne téléphonique il y a quelques années. Les choses n’ont pas ralenti depuis lors, et cette petite liste ici est un tour d’horizon des meilleurs que Moto a actuellement à offrir.