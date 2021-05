La nouvelle technologie d’intelligence artificielle de Google pourrait rendre Assistant plus humain

Crédit: Luka Mlinar / Autorité Android

Google développe une technologie LaMDA qui pourrait conduire à des conversations plus naturelles avec l’Assistant, qui répond par des réponses logiques et cohérentes plutôt que par des données brutes.

L’Assistant Google ne peut généralement répondre aux questions qu’avec des faits bruts, au mieux, ou un “désolé, je ne comprends pas”, au pire. Bientôt, cependant, cela pourrait être presque aussi élégant que de parler à une autre personne. Google a profité de sa conférence I / O pour présenter un projet LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) qui promet des conversations plus naturelles avec les assistants IA.

Contrairement aux modèles de langage IA typiques, Google a formé LaMDA au dialogue pour l’aider à saisir et à participer aux subtilités d’une conversation ouverte. Il peut répondre au contexte d’un chat donné d’une manière qui a du sens sans simplement cracher des faits. Une IA pourrait participer à une conversation sinueuse qui passe d’une émission de télévision à son lieu de tournage et à la nourriture locale, par exemple.

Google a utilisé sa présentation E / S pour montrer des exemples supplémentaires de fonctionnalité LaMDA. Vous pouvez avoir des conversations avec la planète naine Pluton ou un avion en papier, en apprenant plus à leur sujet au fur et à mesure que vous vous déplacez.

LaMDA est encore «en avance», a souligné Google. Entre autres choses, l’entreprise voulait s’assurer que sa technologie fournissait à la fois des réponses spirituelles et s’en tenait à des affirmations exactes. Il voulait également éviter un biais injuste. Pourtant, il est facile de voir le potentiel de l’Assistant – vous pouvez obtenir des réponses plus humaines à vos questions et même participer à des discussions aller-retour.