La nouvelle télécommande améliorée de Samsung est ce que la télécommande Apple TV Siri devrait être

L’année dernière, Samsung a dévoilé une télécommande de recharge solaire innovante lors du CES. Aujourd’hui, la société a repensé le produit et peut désormais convertir les ondes radio des routeurs en énergie pour rester chargée. Alors qu’Apple a présenté une nouvelle télécommande Siri il y a moins d’un an, la société de Cupertino devrait certainement se pencher sur l’idée de Samsung d’améliorer son propre produit.

Selon The Verge, la télécommande Eco 2022 utilise non seulement la lumière extérieure et intérieure pour le chargement, mais elle prend également désormais en charge les ondes radio des routeurs.

Outre la nouvelle option de récolte RF, la télécommande Eco peut être chargée à la fois à partir d’une lumière extérieure et intérieure ou (pour les résultats les plus rapides) via USB-C. Samsung annonce l’introduction d’un modèle blanc de télécommande cette année, qui, selon la société, est destiné à mieux compléter ses téléviseurs « de style de vie » comme The Frame, Serif et Sero.

Depuis que Samsung a présenté son téléviseur QLED en 2017, j’ai toujours fait l’éloge de sa conception à distance. Simple et charmant, il a une philosophie très semblable à celle d’Apple selon laquelle vous pouvez faire plus avec moins. Après toutes ces années, Samsung n’a pas seulement affiné l’expérience, car il vise désormais un autre objectif d’Apple : la durabilité.

Cette télécommande est faite de matériaux recyclés et offre des options de charge qui ne nécessitent pas de piles AAA ni n’utilisent son port USB-C. D’un autre côté, bien qu’Apple ait amélioré la télécommande Siri pour la nouvelle Apple TV, il lui manque encore les idées innovantes de Samsung.

Le point de vue de .

Avoir la possibilité de ne plus jamais avoir besoin de recharger la télécommande Siri à l’aide d’un port Lightning serait utile. Une autre fonctionnalité manquante est la prise en charge de la puce U1 – mais c’est bien sûr quelque chose qu’aucune télécommande n’a jusqu’à présent. Au moment de l’annonce de l’Apple TV 4K, Apple a déclaré avoir dimensionné la télécommande Siri afin qu’elle n’ait pas besoin de la puce UWB.

Cette excuse n’a pas de sens, car il aurait été formidable d’utiliser Precision Find pour découvrir la télécommande perdue dans le canapé ou cachée dans le salon.

Même si, il y a encore une chose que je félicite Apple pour la nouvelle télécommande de Samsung. Apple maintient toujours la télécommande Siri aussi simple que possible tandis que Samsung monétise comme l’enfer les boutons des services de streaming, ajoutant non seulement sa chaîne propriétaire « Samsung TV Plus », mais aussi Netflix, Disney+ et Prime Video. Bien qu’ils soient tous très populaires dans les foyers américains, je pense toujours que c’est frustrant pour ceux qui ne se soucient pas beaucoup de ces services d’avoir des boutons dédiés.

La nouvelle télécommande Eco sera disponible pour les nouveaux téléviseurs Neo QLED en noir ainsi que pour ses téléviseurs lifestyle en option blanche.

