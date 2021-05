La nouvelle télécommande Siri est-elle une amélioration? – Sondage

La nouvelle Apple TV 4K est sortie dans la nature depuis une semaine et l’un des grands changements est la télécommande Siri totalement repensée (vendue également séparément). La nouvelle télécommande a reçu la plupart du temps des éloges, mais elle comporte quelques omissions et changements qui peuvent être frustrants pour certains. Que pensez-vous, la nouvelle télécommande Siri est-elle une mise à niveau par rapport à la version précédente ?

Nouvelles améliorations de la télécommande Siri

La télécommande Siri rafraîchie est un peu plus grande, plus épaisse et plus lourde que l’ancienne télécommande Siri, ce qui ne rend pas impossible la perte, mais devrait aider à cet égard. Et l’épaisseur accrue et le dos incurvé le rendent certainement plus confortable à tenir que l’ancienne télécommande Siri.

Le bouton Siri a été déplacé sur le côté de la télécommande qui reflète les iPhones actuels, il y a maintenant un bouton d’alimentation dédié pratique qui fonctionne pour contrôler votre téléviseur/récepteur ainsi que l’Apple TV, le tout nouveau clickpad/trackpad à 5 directions, et l’ajout d’un bouton mute.





Tous ces changements seront probablement positifs pour la plupart des gens en ce qui concerne la facilité d’utilisation, bien qu’il y ait eu un peu de confusion autour de l’avance rapide, du rembobinage et du nettoyage avec les nouveaux gestes tactiles car toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles dans toutes les applications Apple TV.

Critique de la télécommande Siri

En ce qui concerne certaines critiques, Apple a supprimé l’accéléromètre et le gyroscope, ce qui signifie que vous ne pourrez pas jouer à certains jeux avec la télécommande Siri redessinée que vous pouviez avec l’ancienne. Mais si vous aimez les jeux, vous avez probablement déjà ou voudrez vous procurer une Xbox, une PlayStation ou une autre manette prise en charge.

Une chose que certains ont trouvé difficile est qu’Apple a placé le nouveau bouton de sourdine là où la télécommande Siri précédente avait le bouton de lecture/pause. Cela signifie que certains pourraient se retrouver accidentellement à couper le volume jusqu’à ce qu’ils réécrivent leur mémoire musculaire.

Un autre petit détail mais la nouvelle Siri Remote a beaucoup de boutons clicker par rapport à l’ancienne version. Certains ne préfèrent pas la sensation, mais cela dépendra probablement de leurs préférences personnelles.

Enfin, aux côtés d’AirTags et d’Apple qui étendent l’application Find My avec la possibilité de suivre toutes sortes d’éléments, beaucoup ont été déçus d’apprendre que la nouvelle télécommande Siri n’incluait pas l’intégration.

Qu’est-ce que tu penses?

Que vous ayez utilisé la télécommande Siri mise à jour ou non, qu’en pensez-vous ? S’agit-il d’une mise à niveau par rapport à la télécommande Siri précédente ?

Participez à notre sondage

