La nouvelle télécommande TV de Samsung est dotée d’une fonction de chargement de batterie intéressante

Chaque année, le CES regorge d’annonces centrées sur la télévision et Samsung reste l’un des fabricants de téléviseurs les plus importants du salon. Mais le géant coréen a également réservé une surprise inattendue aux personnes présentes : une variante de la télécommande SolarCell fournie avec certains de ses téléviseurs. C’est une télécommande de télévision écologique qui utilise un panneau solaire pour se recharger. La nouvelle version ajoute un mécanisme de charge encore plus excitant, et cela pourrait aussi aider votre téléphone. C’est parce que certains des téléviseurs Samsung 2022 dévoilés au CES seront livrés avec une télécommande SolarCell qui change via les fréquences radio émises par des appareils comme les routeurs Wi-Fi.

Télécommande Samsung SolarCell TV 2022

La nouvelle télécommande SolarCell TV de Samsung ressemble à la version précédente, avec un panneau solaire à l’arrière. Cela signifie que la télécommande du téléviseur SolarCell 2022 continuera à se recharger en récoltant la lumière disponible, vous aidant ainsi à préserver l’environnement. Vous n’aurez pas besoin de remplacer les piles, car elles tireront toujours leur jus du soleil.

Mais la télécommande SolarCell 2022 est livrée avec la nouvelle technologie Samsung qui lui permet également de récupérer l’électricité des ondes radio émises par votre routeur Wi-Fi. L’appareil qui apporte Internet à chaque gadget connecté à Internet à la maison peut également recharger la télécommande SolarCell.

Cela peut ne pas sembler révolutionnaire au premier abord, mais cela pourrait être le genre d’innovation que Samsung utilisera pour apporter la recharge sans fil longue distance aux smartphones et autres gadgets. C’est le genre de véritable technologie de recharge sans fil que d’autres fabricants de smartphones ont déjà testée.

La télécommande du téléviseur SolarCell continuerait à se charger par voie aérienne pendant que vous l’utilisez pour contrôler votre téléviseur Samsung.

La télécommande du téléviseur SolarCell 2022 de Samsung peut se recharger sans fil via des ondes radio.

Charger le Galaxy S22 de l’autre côté de la pièce

La série Galaxy S22 est presque là et les trois téléphones prendront en charge la recharge sans fil. Mais c’est la même technologie de charge sans fil que nous avons sur tous les autres smartphones. Cela nécessite de placer le téléphone sur un tapis de chargement et de le laisser seul jusqu’à ce que ce soit fait.

Mais et si vous pouviez recharger le Galaxy S22 de l’autre côté de la pièce pendant que vous l’utilisez, comme le téléviseur SolarCell 2022 ? Ce ne sera pas le cas, bien sûr. Nous ne faisons que rêvasser ici. De plus, si une telle fonctionnalité était en préparation pour le Galaxy S22, elle aurait déjà fui.

Le fait est que Samsung pourrait utiliser une technologie similaire à l’avenir pour recharger les téléphones sans fil sur de plus longues distances. Et la télécommande SolarCell TV 2022 pourrait être un pas vers cet avenir.

Séparément, plusieurs fabricants de smartphones en Chine ont déjà présenté plusieurs idées de recharge sans fil longue distance pour smartphones. La liste comprend Motorola, Oppo et Xiaomi. Mais ils n’ont pas encore lancé d’appareils commerciaux pouvant prendre en charge une telle technologie de charge sans fil.

Pour revenir à la nouvelle télécommande SolarCell TV de Samsung, nous devrons aborder la grande mise en garde ici. La télécommande utilise à peine la même quantité d’énergie qu’un smartphone. Par conséquent, il devrait être beaucoup plus facile de le recharger par voie hertzienne à partir de votre routeur Wi-Fi qu’à partir d’un téléphone. La consommation électrique est très différente pour un appareil avec un grand écran en haut et divers autres composants énergivores. C’est pourquoi recharger un smartphone sans fil depuis l’autre bout de la pièce pendant qu’il est en cours d’utilisation est beaucoup plus compliqué.