La nouvelle télécommande TV de Samsung utilise les ondes radio de votre routeur pour rester chargée

Le CES est toujours un moment où les entreprises réitèrent leur engagement envers les causes environnementales et proclament leurs produits et emballages les plus récents et les plus efficaces. Après avoir introduit une télécommande Eco à énergie solaire pour ses téléviseurs 2021, Samsung est de retour avec une nouvelle version dotée d’une astuce assez fascinante.

Comme la précédente télécommande Eco, celle-ci peut être chargée à l’énergie solaire, mais Samsung a également ajouté des capacités de récupération RF qui permettent à la télécommande de conserver sa charge en « collectant les ondes radio des routeurs et en les convertissant en énergie ». Soigné. Vous ne voyez pas cela dans de nombreux gadgets, principalement parce que ce n’est vraiment pratique que pour les appareils à faible consommation d’énergie. Mais les télécommandes entrent certainement dans cette catégorie.

Outre la nouvelle option de récolte RF, la télécommande Eco peut être chargée à la fois à partir d’une lumière extérieure et intérieure ou (pour les résultats les plus rapides) via USB-C. Samsung annonce l’introduction d’un modèle blanc de télécommande cette année, qui, selon la société, est destiné à mieux compléter ses téléviseurs « style de vie » comme The Frame, Serif et Sero.

Comme avec la télécommande d’origine, l’intention ici est d’abandonner les piles AAA. Samsung a précédemment estimé que le passage à des télécommandes solaires pourrait éviter 99 millions de piles au rebut sur une période de sept ans. Il a également exploré d’autres moyens d’auto-charger la batterie interne, comme « exploiter l’énergie cinétique créée lorsque la télécommande est secouée » et « utiliser l’énergie vibratoire créée lorsque le microphone capte des sons ». Mais cette fois-ci, il a décidé d’ajouter la récolte RF comme un autre moyen de maintenir le clicker fonctionnel chaque fois que vous en avez besoin.