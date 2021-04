La nouvelle télécommande vocale de Roku est parfaite pour les fans d’Apple TV + – .

Roku a fait une poignée d’annonces de produits importantes mardi, dont certaines devraient rendre les utilisateurs d’Apple assez heureux – et qui sont toutes destinées à diffuser en continu les consommateurs à travers une gamme de cas d’utilisation, des coupeurs de cordon soucieux de leur budget aux personnes qui se lancent dans le streaming. ainsi que ceux qui sont assez sérieux au sujet de leur configuration audio et vidéo.

Les trois produits présentés par Roku sont le lecteur de streaming Roku Express 4K +; le Roku Voice Remote Pro qui est livré avec son propre bouton Apple TV + dédié, ainsi que des boutons pour Netflix, Hulu et Disney +; et le Roku Streambar Pro. «Pour les utilisateurs existants de Roku qui cherchent à mettre à niveau ou à remplacer leurs télécommandes», a expliqué Mark Ely de Roku dans un article de blog de l’entreprise lié aux annonces, «le Roku Voice Remote Pro offre une expérience plus complète et résout les principaux problèmes des consommateurs grâce à sa rechargeabilité. et viseur à distance perdu activé par la voix. Nous déployons également Roku OS 10, la dernière version de notre système d’exploitation, qui propose des mises à jour passionnantes pour améliorer votre expérience globale de streaming sur la plate-forme Roku. »

Top Deal du jour Cet ouvre-bocal automatique est devenu viral sur TikTok et les gens inondent Amazon pour en obtenir un! Prix: 35,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Roku Express 4K +

Ce lecteur sera disponible au prix de 39,99 $ aux États-Unis et promet une «expérience de streaming fluide avec un processeur plus puissant, des performances sans fil bi-bande et un stockage supplémentaire pour des temps de démarrage plus rapides des canaux». Avec le système d’exploitation Roku, vous obtenez également une grande sélection de programmes télévisés gratuits et en direct, ainsi qu’un écran d’accueil personnalisable et des mises à jour logicielles gratuites régulières qui apportent de nouvelles fonctionnalités.

La configuration est assez simple, avec un câble HDMI haut débit haut de gamme inclus dans la boîte, de sorte que tout ce que vous avez à faire est de brancher et de vous connecter à Internet. Le lecteur est optimisé pour une clarté puissante et une résolution et des couleurs nettes en HD, 4K, HDR, HDR10 et HDR10 +, et vous pouvez également contrôler le Roku Express 4K + en utilisant votre voix avec des appareils compatibles Alexa- ou Google Assistant. Avec Apple AirPlay2, les utilisateurs peuvent également diffuser, contrôler et partager du contenu directement depuis leur iPhone, iPad ou Mac. De plus, Roku Express 4K + prend en charge HomeKit d’Apple.

Télécommande vocale Roku Pro

Cette télécommande est livrée avec une batterie rechargeable, est compatible avec tous les modèles de téléviseurs Roku, les appareils audio et certains lecteurs de streaming, et se vend au prix de 29,99 $.

Roku promet que la télécommande peut rester alimentée pendant «des mois» avec une seule charge, et qu’elle fonctionne avec n’importe quel chargeur USB standard. D’autres fonctionnalités clés incluent un chercheur à distance perdu (dites simplement «Hey Roku, où est ma télécommande?» Ou utilisez l’application mobile iOS ou Android Roku et écoutez le carillon); la possibilité d’enregistrer les commandes vocales préférées pour un contrôle à une touche; et une écoute privée – branchez simplement un casque dans la prise casque pour couper le son du téléviseur.

Roku Streambar Pro

Cette barre de son propose une diffusion 4K 2 en 1 et comprend une télécommande vocale Roku, des écouteurs Roku et la nouvelle fonction Virtual Surround pour 179,99 $. D’après l’annonce de la société aujourd’hui: «Virtual Surround est une fonctionnalité de Roku OS 10 et sera déployée à la fois sur le Roku Streambar Pro et la Roku Smart Soundbar offrant une expérience sonore riche et immersive. Ce paramètre crée un son spacieux qui se déplace dans la pièce pour une expérience audio améliorée. »

En ce qui concerne la disponibilité, le Roku Streambar Pro sera disponible sur Roku.com à la fin du mois de mai et chez les principaux détaillants en juin. Le Roku Express 4K + sera en magasin et disponible en ligne à la mi-mai chez les principaux détaillants à travers les États-Unis, tandis que le Roku Voice Remote Pro est disponible sur Roku.com aujourd’hui et sera disponible chez d’autres grands détaillants en mai.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon sont obsédés par ces prises intelligentes Wi-Fi les mieux notées – maintenant en vente à moins de 6 $ chacune! Prix ​​courant: 26,99 $ Prix: 22,94 $ Vous économisez: 4,05 $ (15%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des médias comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, on le trouve penché de manière protectrice sur sa collection de vinyles en plein essor, en plus de soigner son whovianisme et de se gaver sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.