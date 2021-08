La nouvelle tendance chez les célébrités n’est pas de se baigner, littéralement

Ce à quoi Mila a ajouté : “Quand j’ai eu mes enfants, je ne les lavais pas tous les jours non plus. Je n’ai jamais été le père qui a baigné mes nouveau-nés », a déclaré l’actrice. Et elle a également révélé qu’elle ne nettoyait pas son corps tous les jours avec du savon. Ashton a rejoint sa philosophie : “Je me lave les aisselles et l’entrejambe tous les jours, et rien d’autre” Kutcher a parlé de son utilisation du savon. ” J’ai obtenu une barre de Lever 2000 qui fonctionne toujours. Rien de plus”.

Ashton Kutcher et Mila Kunis. (Christopher Polk / .)

Par conséquent, Kristen Bell, qui est mariée à Dax Shepard, a déclaré qu’elle attendait également que je sente. “Je suis un grand fan d’attendre la puanteur”dit Kristen. “Une fois que vous sentez une odeur, c’est la façon dont la biologie vous fait savoir que vous devez la nettoyer. Il y a un drapeau rouge. Parce que, Honnêtement, ce ne sont que des bactéries. Et une fois que vous obtenez les bactériesVous devriez dire : « Prenez un bain ou une douche ».

Dax Shepard et Kristen Bell. (Jason Merritt / TERM / .)

Taylor Swift, 31 ans, a révélé dans “Ellen” une semaine plus tard qu’elle ne se lave pas les jambes sous la douche. “Que se passe-t-il avec les blancs qui avouent sur Twitter qu’ils ne se lavent pas les jambes, les pieds, etc. sous la douche et laissent simplement couler l’eau? C’est pourquoi la plupart des gens de couleur ont tout compris. mon problème de serviette et les blancs étaient confus / pensaient que j’étais fou? “

Que se passe-t-il avec les Blancs qui avouent sur Twitter qu’ils ne se lavent pas les jambes, les pieds, etc. sous la douche et laissent simplement l’eau couler faire le travail ? Est-ce pour cette raison que la plupart des POC ont eu tout mon truc de serviette et que les blancs étaient confus / pensaient que j’étais fou? – Yashar Ali 🐘 (@yashar) 16 mai 2019

Outre Jake, Mila, Kristen et Ashton, il est bien connu que Cameron Diaz, Matthew McConaughey et Julia Roberts font partie de l’équipe pour résister à la douche et au déodorant, et privilégier le parfum. La la tendance à ne pas se baigner est rapidement devenue virale sur Internet Et depuis, certaines célébrités ont dû préciser qu’elles se baignent. The Rock a même dit qu’il se baignait plusieurs fois par jour.