La nouvelle tendance COVID-19 au Royaume-Uni montre qu’il est probablement TEMPS POUR LES PARENTS DE FAIRE VACCINER LES ENFANTS ⋆ .

Ceci est un suivi de mon journal sur la variante Delta, avec de nouvelles données cruciales à considérer sur la vulnérabilité des jeunes à la variante Delta.

La variante delta du coronavirus commence à se répandre dans les communautés britanniques non vaccinées, selon Gottlieb

PAR OLAFIMIHAN OSHIN

Lors d’une apparition sur “Face The Nation” de CBS, Gottlieb a déclaré à l’hôte John Dickerson que la variante delta, une souche plus infectieuse du virus qui a fait un bond aux États-Unis depuis le printemps, ne semble pas être plus dangereuse que les autres variantes du virus. virus, mais il a noté qu’il infecte davantage de membres des communautés non vaccinées, en particulier les enfants.

“Il ne semble pas nécessairement plus pathogène, ce qui signifie plus dangereux, mais il infecte plus facilement les gens et commence à devenir très répandu au Royaume-Uni dans les communautés non vaccinées”, a déclaré Gottlieb à Dickerson. « Donc, les enfants, par exemple, les jeunes semblent être la population qui le répand au Royaume-Uni. »