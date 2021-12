La nouvelle tendance infernale de TikTok où les gens souhaitent être à nouveau enfermés

Parfois, il est tout simplement impossible de ne pas passer votre temps à regarder des vidéos nostalgiques sur TikTok. Transformer des périodes oubliées depuis longtemps en *esthétique* est ce que les utilisateurs de l’application font le mieux. Du disco des années 70 à l’an 2000 et au-delà, il est sûr de dire que nous sommes obsédés par le fait de revivre le passé lointain. Maintenant, deux ans après que vous pensiez que nous étions tous passés de Tiger King, il y a de vrais TikTokers qui souhaitent que nous soyons à nouveau bloqués. Alors, qu’est-ce que la nouvelle tendance TikTok 2020core ?

Alors que tout Internet a été brièvement consommé par du pain aux bananes, du café fouetté et des exercices réglementés par l’État au début de la pandémie – un petit coin de TikTok est toujours en cours à ce sujet. Les créateurs de contenu reviennent sur le shitshow de l’année dernière à travers des lunettes teintées de rose, se remémorant à quel point le premier verrouillage leur a manqué.

Voilà à quoi ça ressemble :

@wil.gosQu’est-ce que j’ai raté ? #lockdown1 #bettertimes♬ Supalonely (feat. Gus Dapperton) – BENEE

Qu’est-ce que 2020core ?

Selon le conseil officiel de TikTokers, 18 ans (avertissement: n’existe pas), 2020core est une esthétique rare. Cela signifie essentiellement que ce n’est pas aussi courant que de porter du Juicy Couture vintage ou de se coiffer comme Princess Di. 2020core est une énorme nouvelle tendance sur TikTok, mais dans le monde au sens large, c’est probablement un créneau assez important.

Naturellement, tout le monde n’a pas eu de moment de détente pendant le numéro d’ouverture de la pandémie. Mais ceux qui l’ont fait essaient de réinvoquer ces sentiments à travers de courts extraits de tout ce qui était populaire pendant le verrouillage.

Se blanchir les cheveux en écoutant Savage, relever le défi Don’t Rush ou « réagir aux sons TikTok 2020 juste pour ressentir quelque chose » répondent chacun aux critères.

@snoops.wife#goodolddays #fyp #ong♬ original sound – females

But… what exactly do people miss about 2020?

Long summer days, sparse social interaction and plenty of one-on-one time made for the ultimate “introvert’s vacation”, according to one user.

Socially distanced walks, late bedtimes, eating dinner in the garden and spending all day learning TikTok dances are just some of the things people have confessed to missing about the first lockdown.

Even Clap For Carers got a couple of shout outs, with some users romanticising the temporary closeness within their communities.

@ebayscamlowkey miss it😭 #fyp #viral #rareaesthetic #nostalgia #throwbacks #throwback #nostalgic #relatable #quarantine #oldtiktok #2020tiktok #2020♬ Homage – Mild High Club

Some people think the trend is problematic

While some people have enjoyed being transported back to 2020, others have found it pretty uncomfortable.

Lockdown wasn’t fun for everyone, and creators were quickly reminded that a global disaster was actually the root cause of the extended break.

Is this just a case of letting people enjoy things? Or is it wrong to feel nostalgic for the early pandemic? Either way, we’ll always miss listening to Saweetie while ordering Deliveroo every night.

