La nouvelle tendance TikTok peut provoquer «beaucoup de diarrhée», prévient un expert

La dernière tendance TikTok pourrait envoyer ceux qui l’essayent aux toilettes pendant de longues périodes, selon un gastro-entérologue. Le nouveau défi “Ice Honey” appelle les utilisateurs à manger des blocs de miel congelé pour une gâterie sucrée, mais pourrait être un désastre pour beaucoup de gens qui le font – en particulier ceux qui souffrent d’intolérance au fructose. “En fait, j’ai vu les vidéos, quelques fois”, a partagé le gastro-entérologue Niket Sonpal avec Nexstar. Sonpal est également professeur adjoint adjoint de médecine clinique au Touro College of Osteopathic Medicine à New York. “Et à la minute où je l’ai vu, ma première pensée a été : ‘C’est beaucoup de sucre, c’est beaucoup de miel, et c’est beaucoup de diarrhée'”, a-t-il ajouté.

Comme le montrent les vidéos, les utilisateurs participant au défi prennent une bouteille d’eau vide, la remplissent de miel ou d’un substitut à haute teneur en fructose et la congèlent pendant un certain temps avant de la verser dans leur bouche. “Il y a un seuil auquel le corps de la plupart des gens peut résister, même s’ils n’ont normalement pas de problèmes de fructose”, a expliqué Sonpal. Malheureusement, la quantité de sucre ingérée pour ce défi va bien au-delà de la quantité recommandée par les experts. pourquoi ce défi du miel glacé a probablement causé la diarrhée à un nombre décent de personnes », a poursuivi Sonpal.

Quelques TikTokers ont déclaré que la tendance avait fini par leur donner un dur voyage aux toilettes plus tard, une utilisatrice plaisantant même en disant qu’elle avait besoin de se faire “pomper l’estomac”. Mais cela n’affecte pas seulement ceux qui ont des problèmes de fructose – il pourrait y avoir d’autres effets à craindre. Les enfants de moins de 2 ans ne devraient pas manger de miel en raison des risques de botulisme, partage le spécialiste. « Vous pouvez toujours remarquer un certain inconfort gastro-intestinal, car c’est une grande quantité de sucre qui frappe l’estomac. Vous aurez l’impression d’avoir mangé trop de cupcakes en une seule fois : intestins gonflés, lâches, léthargique. Et le faire de manière chronique, pour obtenir des vues, peut avoir des effets durables », explique Sonpal. « Nous ne sommes pas faits comme Pooh Bear », ajoute-t-il. “En fait, si Winnie l’ourson avait raison, [it would] montre Pooh sur les toilettes la plupart du temps.