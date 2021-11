Zach et Tori Roloff envisagent-ils de quitter Little People, Big World ? Le couple a récemment acheté une maison dans l’État de Washington après avoir vécu pendant des années à Portland, dans l’Oregon, ce qui a fait craindre aux casseroles de quitter l’émission TLC. Tori a montré certains des meubles dans leur nouvel endroit sur son histoire Instagram, publiant un boomerang d’une crédence blanche et d’un miroir. « Wow, je suis obsédée », a-t-elle légendé la vidéo, en taguant le designer JC Farmhouse Design Company. Roloff a acheté l’article lors de ses achats au marché The Great Junk Hunt avec un ami.

Le couple a annoncé qu’ils avaient déménagé le 14 octobre, mais n’a pas commenté leur avenir dans l’émission de leur famille. Zach, 31 ans, est le seul des enfants de Matt et Amy Roloff à continuer de jouer dans la série, qui a terminé sa 22e saison en août.

« Devinez quoi ?! NOUS AVONS DÉMÉNAGÉ !! Nous avons été assez occupés ces trente derniers jours et je suis plus que épuisé. J’espère que nous ne bougerons plus jamais. Haha », a écrit Tori, 30 ans, sur Instagram. « Nous avons dit au revoir à notre douce, confortable, unique et très serre à Portland hier !! Nous avons eu tellement de beaux souvenirs dans cette maison, y compris ramener notre haricot sucré à la maison de l’hôpital, d’innombrables rassemblements et juste beaucoup d’amour . Portland va nous manquer mais nous sommes tellement excités pour notre nouvelle aventure à… WASHINGTON ! »

De nombreux fans ont félicité le jeune couple pour leur nouvelle maison, mais quelques-uns s’inquiétaient pour leur avenir sur LPBW. « Tu ne seras plus dans l’émission ? » a demandé un fan. « ! [you’re] ne bouge pas à la ferme ?? » s’est demandé un autre, se référant à Roloff Farms, dirigé par le père de Zach. « Wow ! Je suis choqué que vous vous éloigniez de la famille, mais félicitations ! », a écrit un autre.

Tori n’a pas répondu aux spéculations, mais il convient de noter qu’ils n’ont pas dit où exactement à Washington ils ont déménagé. Portland n’est qu’à environ 10 miles au sud de Vancouver, Washington. Donc Zach et Tori ne se sont pas vraiment éloignés. Il est possible qu’ils continuent à apparaître sur LPBW si la série revient pour une 23e saison.

Alors que Zach apparaît toujours sur LPBW, ses autres frères et sœurs ont laissé la série derrière eux. Jeremy Roloff, 31 ans, et sa femme Aubrey ont quitté la série en 2018 pour se consacrer à d’autres projets. Molly Roloff, 28 ans, n’apparaît plus régulièrement dans la série, puisqu’elle vit à Spokane avec son mari, Joel Silvius. Jacob Roloff, 24 ans, a quitté la série en 2016 et est marié à Isabel Roloff.