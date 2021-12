La nouvelle tradition familiale de Mindy Kaling la placera sur la belle liste du père Noël

En matière de décoration, allez grand ou rentrez chez vous !

C’est Mindy Kalingla théorie, de toute façon. À quelques jours de Noël, l’actrice et productrice veut s’assurer que ce soit une occasion magique pour ses deux enfants : sa fille Catherine, 4, et sont Spencer, 15 mois. Heureusement, sa maison est prête pour un pays des merveilles hivernal grâce à une grande variété de pièces festives.

« Le problème avec mon amour de Noël, c’est que la maison n’est pas assez grande pour tous les trucs de Noël qu’il y a », a partagé Mindy en exclusivité avec E! Nouvelles lors d’un tournage PanCAN. « Il y a des guirlandes et des couronnes et il y a des calendriers de l’Avent et un arbre énorme et une jupe d’arbre et des bas. C’est comme si toute la maison était surpeuplée avec Noël et nous avons des poinsettias. »

L’actrice a poursuivi : « La maison est devenue une maison hantée, mais genre, pour la saison de Noël. »

Avec autant d’esprit de fête à la maison, il serait tout à fait compréhensible que Mindy et sa famille ne partent jamais.